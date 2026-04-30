Hijo de Wálter Centeno tiró frase contra Alajuelense nada más y nada menos que frente a Wílmer López

Wálter Centeno Salas, hijo de Wálter Centeno, afirmó que es totalmente antiliguista y que su felicidad es ver perder al León. (Foto: tomada de X. /Foto: tomada de X.)

Wálter Centeno Salas, hijo del entrenador del mismo nombre e ídolo saprissista, fiel a su estilo polémico y fanático, tiró una frase en el programa Teléfono Rojo con la que se identificará más de un aficionado.

Frase viral: “Antes que morado, soy antiliguista”

En el espacio transmitido por YouTube, el joven se dejó decir que antes que morado, es antiliguista y que siempre que a la Liga le va mal, él es feliz.

“Si usted me dice una final Saprissa-Heredia, yo voy relajado a Tibás y si fuera al Carlos Alvarado voy relajado, el que gane no importa, ya no está la Liga y el que gane va a perjudicarlos, por si gana Heredia los pasa de nuevo en títulos y gana Saprissa les saca diez, entonces no hay problema”, comentó.

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Wílmer López le responde y marca diferencia

Semejante joyita la dijo con Wílmer López al frente, quien los jueves es panelista del espacio, pero lejos de lo que algunos pensaran, el Pato no se lo tomó a mal, aunque sí marcó distancia con la postura del hijo del Paté.

“Lo que yo no voy a hacer nunca, y es muy respetable, que usted diga que es primero antiliguista que saprissista, yo no, yo siempre seré liguista antes que anti cualquier equipo. Yo voy con la Liga, por lo que espero que Saprissa no gane”, dijo el Pato.

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Aclara su postura y desliga a su padre

El chamaco aclaró que ese pensamiento él lo tiene por su cuenta y no porque su papá odie a Alajuelense, club con el que dice no se lo imagina, porque duda que en algún momento los erizos lo consideren para su banquillo.