Paté Jr vuelve a tirar, pero ahora directamente contra la esposa de David Guzmán

Un nuevo capítulo entre el hijo de Paté Centeno y la esposa de David Guzmán, ya que el júnior volvió a tirar un comentario, pero ahora de manera directa contra Stacy Montero, pareja del futbolista tibaseño.

Wálter Centeno hijo volvió a tirarle a la esposa de David Guzmán (Foto: tomada de X. /Foto: tomada de X.)

Semanas atrás, Montero acusó a Patecito de supuestos gestos contra sus hijos en el Club Morado, luego de que en Teléfono Rojo este asegurara que el actual volante del Monstruo de no es digno portador de la 8 del Saprissa.

Este miércoles Wálter hijo soltó esta vez un comentario directo contra Stacy tras la polémica de la semana anterior, esto después de leer comentarios que mandaban los aficionados al espacio de YouTube.

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“Eso se sacó para desmeritar lo que yo había dicho, que fue un comentario basado en un tema futbolístico, pero lo tomaron personal, pero no importa que digan lo que quieran; a la larga no pudieron demostrar nada ni perjudicarme con el invento”, mencionó Patecito.