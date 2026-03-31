Mamá de Wálter Centeno Jr sale en defensa de su hijo y arremete durísimo contra esposa de David Guzmán

La polémica tras las declaraciones de Wálter Centeno hijo sobre el dorsal 8 que usa David Guzmán y la respuesta de Stacy Montero, esposa del jugador de Saprissa, siguen dando de qué hablar.

La madre de Paté Jr. habló con La Teja para dar su opinión sobre los comentarios de la esposa de Guzmán, en los que acusa a Wálter de burlarse de los hijos de ella y de ataques personales, especialmente contra del actual volante de Saprissa.

Madre de Paté Jr salió en defensa de su hijo. (Albert Marín)

“Las esposas de las figuras públicas y los padres no nos podemos poner a pelear con lo que opinan las demás personas sobre cada uno de ellos. Me parece más sabio que se dispute por trayectoria futbolística quién es quién y quién es mejor. No nos vamos a desgastar por lo que dijo mi hijo, fue que un aficionado le preguntó que si Guzmán merece la 8, nadie quiere la 8 eterna sin usar; él respondió que sentía que no le daba honor a la camisa”, dijo Janessa Salas, madre de Patecito.

“Si ella se siente inferior porque su marido no ha rendido acorde a lo que la afición morada espera, como profesional y en el campo, entonces pongamos a disputar lo que ha sido la trayectoria futbolística de cada uno y que las esposas nos dediquemos a emprender, a ser empresarias, a cuidar a los niños, a cuidarlos a ellos con la alimentación para que no se pongan con sobrepeso ni nada por el estilo. Aportamos más dándonos esa tarea que salir como la defensora de los habitantes”.

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Janessa negó rotundamente que Paté Jr. haya hecho lo que tanto le acusa la esposa de David en el Club Morado con sus hijos.

“Mi hijo no dijo nada al pecho como lo dijo ella, mi hijo no ha dicho nada ni ha hecho nada en contra de dos menores de edad que son preciosos, angelitos, y sé quién es mi hijo y mi hijo no va a poner sus ojos sobre dos niños de los que no sabe nada, o sea, lo que Wálter dijo es porque se está desarrollando como comentarista deportivo, en un panel donde se habla de fútbol, lo dijo porque un aficionado le preguntó”.

“Jamás, mi hijo tiene un corazón demasiado lindo como para meterse con dos niños que no tienen nada que ver; ella, que está viendo a ver cómo apropia las cosas de manera personal y quiere seguidores, eso es otra cosa, pero mi hijo no es esa clase de persona y tiene principios, tanto que mi esposo y yo no pensamos darle pelota. Imagina, vamos a bajarnos al nivel de la familia Guzmán, no”, sentenció.

Paté Jr criticó a Guzmán por usar la 8 en Saprissa, número de su padre (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Sobre lo que comentó Stacy de que Paté hijo no celebró el gol de David el pasado domingo ante Liberia, Janessa respondió.

“Disculpe, ¿hay que celebrar los goles para que ella esté contenta? Se está tomando las cosas muy personales”, aseguró.

La pareja de David también afirmó que a Wálter hijo lo habían sacado del Club Morado en el pasado por problemas, algo que la mamá de Paté Jr. contestó.

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“Desconozco y el papel aguanta lo que le pongan; además, si eso fuera verdad o no, ¿qué tiene que ver eso con que mi hijo haya dicho que él piensa que la 8 no es digna de Guzmán? Es una opinión, pero como la dijo el hijo de Wálter Centeno Corea, es bomba, noticia nacional”, añadió.