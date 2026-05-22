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San Carlos trae de vuelta a uno de sus jugadores de la casa para el Apertura 2026

San Carlos se sigue reforzando de cara al Apertura 2026

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Por Yenci Aguilar Arroyo

A San Carlos regresa uno de los jugadores de la casa para el Apertura 2026.

Este viernes, los Toros anunciaron que el arquero Jason Vega se volverá a vestir de sancarleño por los próximos dos años. Vega tiene 30 años

“La Asociación Deportiva San Carlos informa el regreso del guardameta Jason Vega, quien se vincula a nuestra institución por los próximos dos años tras su paso por el Real Estelí de Nicaragua, club con el que recientemente se coronó campeón”, informó San Carlos.

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31/10/2024 Estadio Fello Meza, Cartago. El Club Sport Herediano recibió a Real Estelí de Nicaragua, en partido de vuelta de la semifinal por la Copa Centroamericana de Concacaf. Jafet Soto y sus asistentes, Víctor Núñez, Pablo Salazar y Jewison Bennette no podían entender lo que estaba pasando en la cancha. Foto: Rafael Pacheco Granados
El arquero Jason Vega regresa a San Carlos luego de su paso por el fútbol de Nicaragua. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

Identidad norteña

Según agregó el club, el meta se formó en las ligas menores de los norteños, por lo que conoce al dedillo la identidad del equipo que dirige Wálter Centeno.

Vega llegará a formar una dupla con el salvadoreño Mario González, quien es el arquero titular de San Carlos. El arquero cuscatleco tiene contrato con los norteños hasta el Clausura 2028.

“Le damos nuevamente la bienvenida a su casa, la casa de los Toros, y le deseamos muchos éxitos en esta nueva etapa con nuestra institución”, destacó el equipo.

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Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

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