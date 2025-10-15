Deportes

San Carlos vs Saprissa: a esta hora y por este canal podrá ver el duelo entre morados y sancarleños

San Carlos enfrenta a Saprissa, este miércoles, por la jornada 12 del torneo de Apertura 2025

Por Yenci Aguilar Arroyo
Saprissa vs San Carlos
San Carlos recibirá a Saprissa, este miércoles, a las 7:30 p.m.

Saprissa visitará este miércoles la zona norte para enfrentar a San Carlos FC y tratar de buscar mantener su liderato.

El encuentro se llevará a cabo en el estadio Carlos Ugalde Álvarez y es la oportunidad perfecta para que el equipo que dirige Vladimir Quesada se pueda mantener en la cima del torneo.

¿A qué hora ver el juego entre San Carlos y Saprissa?

Los morados se ubican en la parte alta de la tabla, con 20 puntos; mientras que los toros son los coleros del certamen con apenas 8 unidades.

Por eso, este encuentro será de altas tensiones, porque los sancarleños, a cargo de Wálter Centeno tienen la necesidad urgente de sumar de a tres, para escapar del último lugar de la tabla.

El partido entre San Carlos y Saprissa dará inicio a las 7:30 de la noche y se podrá ver por la señal de Tigo Sports.

Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

