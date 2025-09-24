Johnny Myrie cumplió un doble sueño: debutar con Saprissa y festejar su cumpleaños

Johnny Myrie, jugador de la categoría Sub-21 del Saprissa debutó con el primer equipo morado en vísperas de su cumpleaños. Jorge Navarro. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

El joven delantero del Saprissa Johnny Myrie debutó este lunes en la victoria de los morados ante Pérez Zeledón (3-0), pero además, se estrenó en el primer equipo a solo pocas horas de festejar su cumpleaños.

Johnny llegó a los 19 años este martes y no pudo recibir un mejor regalo que verse en la cancha del estadio Saprissa, al lado de jugadores como David Guzmán y Kendall Waston, quienes fueron protagonistas en el duelo ante los guerreros.

Myrie ingresó al partido al minuto 77, en lugar de Mariano Torres y durante el tiempo que estuvo en cancha no tuvo miedo de tomar la pelota y encarar.

Johnny Myrie, ganó en diciembre del año pasado el torneo de Clausura con la categoría Sub-21. Acá con su madre Natalie. Cortesía Johnny Myrie. (Cortesía Johnny Myrie. /Cortesía Johnny Myrie.)

Más tarde, cuando finalizó la mejenga se reunió con sus padres Johnny y Natalie, para celebrar el cumple, aunque su papá reconoció que le costó comer y hasta conciliar el sueño, por la alegría de sumar minutos con la S.

Johnny padre conversó con La Teja y contó la historia de su hijo, quien pensó en retirarse del fútbol hace unos años, pero hoy, poco a poco, va cosechando los frutos de su esfuerzo.

“Es un sueño que cumple, ha sido un chico muy dedicado, con lesiones, como todo muchacho, y siempre hemos estado para apoyarlo. Gracias a Dios siguió en esa línea, esforzándose por conseguir sus metas y nosotros estamos apoyándolo para que siga así y creemos que este debut es apenas el inicio”, dijo el orgulloso papá.

19 años tiene el jugador.

Johnny Myrie (17) y sus primos Kenay y Kenan, jugadores del Deportivo Saprissa. Cortesía Johnny Myrie. (Cortesía Johnny Myrie. /Cortesía Johnny Myrie.)

Johnny Myrie y su amor por la pelota

Johnny descubrió el amor por la pelota cuando tenía tres años. Su papá recordó que un día la maestra del kínder la llamó y le dijo: “vaya, meta a este chiquito en una escuela de fútbol. Vea dónde tiró la bola encima de un muro de seis metros.

“Ahí buscamos una opción, porque sentimos que tenía potencial y estuvo en las ligas menores de Limón FC.

“Johnny es el menor de dos hermanos y es primo de Roy Myrie, por lo que Kenay y Kenan, también jugadores del Saprissa son sus primos segundos y son muy unidos”, añadió.

El delantero de 1.77 metros, llegó al Saprissa cuando tenía 12 años, descubierto por Enrique Rivers y estuvo en las ligas menores moradas por dos años. En eso llegó la pandemia, la familia se devolvió a Limón y en ese momento sintió que no quería jugar más.

“Las condiciones cambiaron, no teníamos cómo dejarlo en San José y decidimos devolvernos. Estaba decepcionado, no tenía ganas de jugar, quería retirarse y hubo que darle su espacio y pasaron seis meses.

“A los quince años volvió a jugar, llegó a Limón Black Star, debutó con quince años y el año pasado Roy Myers lo vio, nos contactó para que lo trajéramos de nuevo a Saprissa y ya tiene un año en las divisiones menores. Pasó por la Sub-19 y ahora está en la Sub-21″, afirmó su tata, quien trabaja en Japdeva.

Johnny Myrie (segundo a la izquierda) es el menor de dos hermanos. Cortesía Johnny Myrie. (Cortesía Johnny Myrie. /Cortesía Johnny Myrie.)

Johnny Myrie y el debut soñado

El joven jugó el viernes anterior con el alto rendimiento y ese día, cuando terminó el partido recibió una gran noticia.

“Marco Herrera lo llamó para decirle que debía entrenar con el primer equipo el sábado y eso nos dio esperanzas para pensar que lo podían convocar el domingo. Esto no lo esperábamos. Y el domingo fue a entrenar, le informaron que tenía que presentarse con el equipo de la primera.

“Estábamos emocionados, además venía su cumpleaños y decíamos que qué bonito sería estar convocado. Mi esposa y yo nos devolvimos a Limón y ayer (lunes) corrimos para volver a San José y acompañarlo en el partido”, recordó.

La hermana mayor de Johnny, Johnaris no pudo acompañar al jugador, pero en el sector este estaban sus papás, ilusionados y con los nervios de punta.

“A su hermana casi le da un infarto, porque ella no pudo ir al estadio. Su mamá estaba supernerviosa, nos colocamos detrás de la banca y cuando lo vimos calentar, mi esposa comenzó a rezar, con rosario en mano.

“Cuando vimos que el entrenador lo llamó, nos emocionamos, fue inevitable no emocionarnos. Hubo lágrimas de alegría. Estábamos felices, pero nerviosos, porque la afición de Saprissa es exigente y uno sabe que Johnny tiene calidad, pero pensábamos si le fallaban los nervios y afortunadamente estuvo bien”, contó su padre.

Johnny Myrie llegó al Saprissa cuando tenía 12 años y volvió el año anterior al equipo morado. Cortesía Johnny Myrie. (Cortesía Johnny Myrie. /Cortesía Johnny Myrie.)

Johnny Myrie y su relación con Kenay y Kenan

Johnny y sus primos Kenay y Kenan tienen una linda relación. Kenan estuvo en el estadio viendo a su pariente y Kenay, a la distancia lo pasó aconsejando.

A Myrie le costó digerir lo que le pasó el lunes, al punto de que llegó a su casa y no pudo ni comer. Su papá contó que hasta le costó conciliar el sueño.

“Hablamos un rato del partido, de lo que sintió. Él lo tenía claro, lo que debía hacer. Solo estaba deseando que le dieran la oportunidad y arrancó con todo. Al llegar a la casa todavía sentía la adrenalina por haber debutado.

“La gente no magnifica lo que es tener un debut con Saprissa. Él lo ha intentado tanto y nosotros somos muy críticos, cuando no hace las cosas bien se lo decimos. Además, él quiere ser profesional, estudia Administración de Empresas y sabemos que puede llegar a grandes cosas”, manifestó.