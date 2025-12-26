Saprissa da a conocer nuevas noticias sobre la salud de Óscar Duarte

El Deportivo Saprissa dio a conocer nuevas noticias sobre la salud del defensor Óscar Duarte, quien se lesionó el 17 de diciembre anterior, en el primer juego de la fase final ante Alajuelense.

Recordemos que Duarte tiene una ruptura del ligamento cruzado anterior y meniscos de la rodilla derecha y este viernes, el jugador pasó por el quirófano.

“El Deportivo Saprissa comunica que el jugador Óscar Duarte fue operado con éxito tras sufrir una lesión de rodilla en la final nacional. El jugador inicia su periodo de recuperación. Pendiente de evolución”, señaló el equipo en un breve comunicado.

El defensor Óscar Duarte fue operado este viernes. Foto: prensa Saprissa. ( Foto: prensa Saprissa. /Foto: prensa Saprissa.)

La lesión de Óscar Duarte

Duarte salió muy afectado a los 17 minutos del encuentro contra los leones y su cara lo decía todo. Aunque Saprissa no dio a conocer cuánto estará fuera de las canchas, se presume que sería por unos 9 meses, por la gravedad de la lesión.

Tras conocerse su molestia, Duarte se pronunció en redes sociales, con un sentido mensaje:

“Hoy me enfrento a uno de los mayores desafíos de mi carrera. El dolor es real, pero también lo es mi fe.

“Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Romanos 8:28.

“Agradezco el apoyo de mi familia, amigos y seguidores. Con fe y determinación, sé que esta prueba pasará y saldré más fuerte”.