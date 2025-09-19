Deportes

Saprissa da importantes noticias sobre la salud de Kenay Myrie

Kenay Myrie salió lesionado del juego entre Saprissa y Herediano, que cerró con empate 3-3

Por Yenci Aguilar Arroyo
El Deportivo Saprissa dio noticias sobre la condición del defensor Kenay Myrie, quien salió lesionado el miércoles, en el juego contra Herediano.

Este medio consultó el jueves al club, por la salud del jugador y nos informaron, a través de su departamento de prensa que aún le faltaba someterse a chequeos médicos.

Este viernes, el cuadro morado confirmó cómo se encuentra el joven defensor:

“Reporte médico: El jugador Kenay Myrie sufrió un esguince de tobillo y evoluciona positivamente. Su recuperación está pendiente de evolución”.

Luego del clásico del buen fútbol, que finalizó con marcador 3-3, Kenay salió con ayuda, pues presentaba una molestia en su pierna derecha.

Yenci Aguilar Arroyo

