Deportes

Saprissa da nuevas noticias sobre Sebastián Acuña y revela su tiempo de baja

El Deportivo Saprissa reveló cuánto sería el tiempo de recuperación del volante Sebastián Acuña

EscucharEscuchar
Por Yenci Aguilar Arroyo

El Deportivo Saprissa dio nuevas noticias sobre el volante sancarleño Sebastián Acuña.

De acuerdo con la institución, el muchacho pasó por el quirófano este jueves, luego de la lesión que sufrió el domingo 1° de marzo, en el juego ante Guadalupe FC.

“El Deportivo Saprissa informa que este jueves el mediocampista Sebastián Acuña fue sometido a una cirugía donde se le realizó una artroscopia de su rodilla izquierda”, dio a conocer la S.

LEA MÁS: En Saprissa se encienden las alertas por la lesión de uno de sus jugadores más regulares

Sebastián Acuña (centro) jugador del Saprissa habló de lo provechosa que ha sido la semana larga para los morados. Albert Marín.
Sebastián Acuña, jugador del Deportivo Saprissa, pasó por el quirófano este jueves. Foto: Albert Marín. (Albert Marín./Albert Marín.)

El procedimiento al que se sometió Sebastián Acuña

Saprissa, además, destacó cuánto tiempo podría estar fuera de las canchas.

“A Acuña se le realizó una reparación del menisco interno y una reparación de ligamento colateral medial. La operación fue todo un éxito.

“El jugador iniciará su rehabilitación de forma inmediata y su tiempo de recuperación será de aproximadamente tres meses”, destacó el club en sus redes sociales.

LA TEJA
La Teja
boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
SaprissaFútbol de Costa RicaSebastián Acuña
Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.