Saprissa da nuevas noticias sobre Sebastián Acuña y revela su tiempo de baja

El Deportivo Saprissa dio nuevas noticias sobre el volante sancarleño Sebastián Acuña.

De acuerdo con la institución, el muchacho pasó por el quirófano este jueves, luego de la lesión que sufrió el domingo 1° de marzo, en el juego ante Guadalupe FC.

“El Deportivo Saprissa informa que este jueves el mediocampista Sebastián Acuña fue sometido a una cirugía donde se le realizó una artroscopia de su rodilla izquierda”, dio a conocer la S.

Sebastián Acuña, jugador del Deportivo Saprissa, pasó por el quirófano este jueves. Foto: Albert Marín. (Albert Marín./Albert Marín.)

El procedimiento al que se sometió Sebastián Acuña

Saprissa, además, destacó cuánto tiempo podría estar fuera de las canchas.

“A Acuña se le realizó una reparación del menisco interno y una reparación de ligamento colateral medial. La operación fue todo un éxito.

“El jugador iniciará su rehabilitación de forma inmediata y su tiempo de recuperación será de aproximadamente tres meses”, destacó el club en sus redes sociales.