Saprissa desempolvó unas joyas inéditas de la despedida de Evaristo Coronado

El 27 de agosto de 1995, una de las leyendas del fútbol de Costa Rica se despidió del fútbol de la primera división y este jueves salieron a la luz imágenes inéditas de aquel momento que marcó al deporte tico.

Se trata de don Evaristo Coronado, el Caballero del fútbol, quien cerró su carrera en un partido contra el Comunicaciones de Guatemala, en un duelo que terminó 3-1 a favor de Saprissa, su único equipo en el país.

El anuncio del retiro se había dado unas semanas antes, el 4 de agosto de 1995, en conferencia de prensa.

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Saprissa mostró fotos inéditas de la despedida de Evaristo Coronado, el 27 de agosto de 1995. Foto: Facebook Saprissa. ( Foto: Facebook Saprissa. /Foto: Facebook Saprissa.)

Joyas de fotos

La Comisión de Rescate Histórico de Saprissa recurrió a don Luis Fernando Rodríguez, dueño de la página Lente Morado, para conseguir una serie de imágenes nunca antes vistas del último partido de Coronado en su carrera.

“Su número 11 cuelga hoy en lo alto de sombra este del estadio morado, y su nombre sigue siendo el más grande en la historia goleadora del club: 148 goles en 537 partidos de torneo nacional, la marca más alta entre todos los jugadores que han vestido de morado”.

Coronado jugó su último partido, contra el Comunicaciones de Guatemala. Foto: Facebook Saprissa. ( Foto: Facebook Saprissa. /Foto: Facebook Saprissa.)

Evaristo Coronado, con Enrique Díaz y Javier Vicente Wanchope. Foto: Facebook Saprissa. ( Foto: Facebook Saprissa. /Foto: Facebook Saprissa.)

El Saprissa fue el único equipo con el que jugó Evaristo Coronado en su carrera. Foto: Facebook Saprissa. ( Foto: Facebook Saprissa. /Foto: Facebook Saprissa.)