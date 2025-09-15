Saprissa enfrentará una verdadera prueba de fuego luego de derrotar a Guadalupe

Herediano recibirá al Saprissa, este miércoles, a las 8 p.m. en el estadio Carlos Alvarado. Mayela López. (Mayela López/Mayela López)

Saprissa derrotó a Guadalupe 3-1, pero los morados tendrán una verdadera prueba de fuego a mitad de semana, cuando visiten el estadio Carlos Alvarado.

En la fecha 9, los morados enfrentarán el clásico del buen fútbol contra Herediano, el miércoles a las 8 p.m., el primer enfrentamiento contra el Team en el Apertura 2025.

Florenses y saprissistas se reencontrarán luego de las semifinales que disputaron en mayo y en la que los morados salieron vencedores. Recordemos que en la ida, el Monstruo goleó al Team 4-0 en el estadio Saprissa, pero en la vuelta, los florenses se sonaron a la “S” y el duelo cerró con marcador 2-0.

Las visitas al Carlos Alvarado no son nada alentadoras para Saprissa. El 25 de enero perdieron 3-1 y el 15 de diciembre del año pasado también fueron derrotados 3-0, en la fase final del Apertura 2024.

En este momento, Saprissa es cuarto en la tabla, con 13 puntos, mientras que Heredia es sexto con 12 unidades.

Herediano tiene dos partidos de no anotar (contra Cartaginés y Sporting) y su última victoria fue contra el Municipal Liberia, el 31 de agosto.

Saprissa volvió a ganar luego de las derrotas contra Alajuelense y Puntarenas y después del empate 0-0 contra Motagua, que lo dejó fuera de Copa Centroamericana.