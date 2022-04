Saprissa femenino se juega su regreso a zona de clasificación ante Alajuelense

Saprissa y Alajuelense femenino se enfrentarán este viernes, a las 7 de la noche en el Ricardo Saprissa. Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

Saprissa enfrenta una prueba de fuego contra Alajuelense, en un nuevo clásico por el torneo de Apertura femenino.

El juego será el viernes a las 7 p. m. en el Ricardo Saprissa y hay mucha expectativa sobre este duelo, pues las moradas no la ven contra las leonas desde la final del torneo de Clausura pasado. Desde entonces, ambos equipos se han enfrentado en cuatro ocasiones y en todas la Liga derrotó al Sapri.

Al respecto, María Fernanda Álvarez, una aficionada saprissista, dijo que los duelos entre los equipos masculinos y femeninos son totalmente diferentes y cree que no se le debe bajar el piso al clásico femenino, ni compararlo con el masculino.

“Considero que siempre un clásico es un juego aparte y se juega con muchas ganas y pasión, el fútbol es fútbol y no debe existir ningún tipo de diferencia entre hombres y mujeres, ambos equipos son aguerridos y van en busca de sumar los tres puntos.

“Debemos dejar de comparar lo que pasa en el campeonato masculino con el femenino, son dos historias aparte y además tampoco debemos permitir que el fútbol femenino se vea manchado con rivalidades que arrastra el masculino”, dice Álvarez.

María Fernanda y sus amigos Jean Carlo y Manfred viven el fútbol femenino con intensidad. Cortesía.

Intenso

La defensora saprissista Marianne Ugalde manifestó que en el duelo ambos equipos deberán estar muy concentrados porque el mínimo error se pagará caro.

“Alajuelense siempre ha sido un equipo complicado, tiene su estilo de juego muy claro, muy definido y eso facilita un poco el análisis, sabemos cómo juegan y nosotras tenemos la obligación de tácticamente analizarlos para acomodarnos a su estilo de juego”, manifestó.

La China reconoció que hubo errores muy puntuales en el juego contra Herediano y que les costó el partido.

“Tuvimos una mejora en el rendimiento, tal vez las cosas no se dieron de la mejor forma en el último partido, circunstancias muy específicas que lo cambiaron por completo, pero el equipo viene trabajando muy bien, el cuerpo técnico también, pero así es el fútbol, no se puede garantizar que no haya errores, que siempre se ganarán todos los partidos, pero no queda más que seguir trabajando y corregir”.