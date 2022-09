Saprissa homenajeará a emblemático negocio en el partido ante Guanacasteca

Hasta el presidente del Saprissa, Juan Carlos Rojas ha visitado el Bar de Mata. Twitter.

El juego entre Saprissa y Guanacasteca, que será este miércoles, a las 8:15 de la noche, tendrá un dedicado muy especial.

En el encuentro de la fecha 15 se homenajeará al Bar de Mata, el emblemático negocio que se ubica a unos cuantos metros del estadio Ricardo Saprissa.

En un video publicado por el club, el negocio, dirigido por Álvaro Mata contó que el bar dio sus inicios dentro de la Cueva.

“Este negocio inició hace 36 años, dentro del estadio y cuando cerré el bar que tenía dentro del estadio lo puse acá, tiene 45 años, dando un servicio a la afición saprissista”, comentó Mata.

Mata contó que es pintor y dentro del negocio tiene un lienzo con el retrato de don Ricardo Saprissa.

“Cuando hay partidos es muy emocionante, esos días no trabajo, me quedo en la puerta recibiendo a la gente, me da vergüenza, porque hay mucha gente que no conozco.

“Lo que uno hace acá son amigos. Cuando vino la Liga, me dijeron que abriera un bar allá (en Alajuela) porque los trato mejor que lo que los tratan allá”, dijo entre risas.