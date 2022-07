Saprissa le “cobra” a Julen Cordero sus quejas...

A Julen Cordero le habrían cobrado las críticas que realizó al Saprissa y lo enviaron a préstamo. (Rafael Pacheco Granados)

El Saprissa anunció este lunes que enviará a préstamo al delantero Julen Cordero a Guadalupe y al defensor Jordy Evans al Municipal Grecia para el Apertura 2022 que arrancará el 20 de julio.

La salida de Julen, que renovó seis más con los morados antes de marcharse, se da luego que el delantero criticara las condiciones de entrenamiento e infraestructura en el Saprissa.

“Es un poco difícil, todas las semanas estamos entrenando en canchas de fútbol 9, eso no es apto para ninguna división. Mientras sigamos así, no se puede exigir que salgan campeones, no se dan las condiciones necesarias. Lo que logramos es gracias al cuerpo técnico y a los jugadores. Lo único que nos han dicho todo el torneo es que no tenemos las instalaciones necesarias, dicen que ya vienen, y pues estuvimos entrenando en Tibás en una cancha de fútbol 9″, dijo a Radio Columbia.

A lo interno del equipo, las críticas del hijo del exjugador y exgerente deportivo Víctor Cordero no cayeron bien, por lo que es curioso que su salida de Saprissa se presente después de esto.

Cordero se irá al equipo de Wálter “Paté” Centeno luego que el torneo pasado jugó solo 143 minutos en primera división, sin goles; luego jugó principalmente con el equipo de Alto Rendimiento en el que alzó el título.

En el caso de Evans, sale del equipo luego que el torneo pasado no jugó, mientras que el año pasado, cuando Saprissa se proclamó campeón con Mauricio Wright además de ser titular, ganó el premio a mejor jugador sub-21.