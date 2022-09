Saprissa, lo segundo más buscado en Google, ¿y Alajuelense?

En los últimos tres meses, Saprissa ha sido el segundo término más buscado por los costarricenses en Google, según nos respondió la empresa de Internet.

Saprissa es la marca deportiva más representativa en Costa Rica. (JOHN DURAN)

Saprissa solo es superado por la palabra Costa Rica y se mantiene vigente entre los aficionados al fútbol.

El tercer lugar fue ocupado por el término Primera División de Costa Rica y es hasta el cuarto lugar que aparece el segundo equipo en más buscado, Liga Deportiva Alajuelense.

En un quinto puesto, según nos proporcionó Google, aparece Femenino, un término que se puso de moda por el Mundial de Futbol Femenino Sub- 20 que se desarrolló en nuestro país del 10 de agosto al 28 de agosto.

Los lugares seis, siete y ocho son palabras muy generales, Fútbol, LaLiga y Asociación Deportiva. Recordemos que LaLiga (así escrito no se refiere a Alajuelense, sino es la forma como se conoce a la Liga Española), mientras que Asociación deportiva es la figura legal de cómo están constituidos varios equipos nacionales de primera y segunda división.

El noveno puesto lo ocupa el actual campeón nacional, el Club Sport Cartaginés, muy buscado ahora que rompió una racha de 81 años sin títulos y el décimo es Primera división de España 2022-21 (así escrito).

Efraín Chavarría, un moradazo de pura cepa, expresó que no le sorprende que Saprissa sea lo más buscado.

“Ya sabemos que es el equipo del que pasan pendientes todos, morados y no morados. No me extraña, tampoco me extrañaría que Monstruo esté allí superando a más de un equipo”, dijo.