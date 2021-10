Saprissa metido en un zapato por resultados, rotación y calendario

El Monstruo está, como dicen popularmente, metido en un zapato porque los últimos resultados no le permitirán descansar jugadores pensando en el clásico nacional del próximo sábado, a las 7 p. m., en la Catedral.

El desgastante triunfo 4-3 contra Comunicaciones de Guatemala el jueves de la semana pasada por Liga Concacaf y el exigente empate a uno contra Cartaginés el domingo obligan a Saprissa a entregarse al máximo este miércoles, a las 2 p. m., en su visita a la complicada y caliente cancha de Jicaral.

Daniel Colindres podría ser uno de los hombres que le de rotación al Monstruo, en caso que Mauricio Wright lo decida así. Rafael Pacheco. Daniel Colindres podría ser uno de los hombres que le de rotación al Monstruo, en caso que Mauricio Wright lo decida así. Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

“El nivel de carga que va a tener cada jugador son valores que se deben considerar”, dijo el preparador físico de los morados, Pierluigi Morera.

Eso lo tiene claro el técnico Mauricio Wright cuando fue consultado por el tema luego del partido ante Cartaginés.

“Somo un equipo y tenemos que sacar las cosas. Tenemos que seguir mejorando, somos humanos, somos de fallos y seguiremos tratando de que cada uno encuentre su mejor momento”, manifestó el técnico.

[ Clásicos marcan a Saprissa de formas muy distintas ]

Luego del empate con los brumosos, los morados quedaron cuartos en la tabla, por lo que si no quieren exponer su espacio en la siguiente fase no pueden dejar más puntos regados. He ahí la importancia del duelo contra el Huracán.

Sin embargo, el Monstruo tampoco puede hacer leña a sus jugadores más importantes en la península, primero porque estos pilares ya tienen sus añitos encima y segundo porque en tres días deberán visitar a Alajuelense.

Algunos de los jugadores que el Sapri con mayor desgaste son: Christian Bolaños, Kendall Waston, Mariano Torres, Ricardo Blanco y Aubrey David.

Un triunfo ante Comunicaciones con solvencia y otro ante Cartaginés (ambos de local) hubieran significado un alivio antes de uno de los viajes más largos que tiene que hacer Saprissa en el torneo.

El técnico Marvin Solano comentó que es más fácil rotar ganando, pero que muchas veces se debe buscar el triunfo inmediato.

“Es difícil poder rotar cuando la clasificación está así de apretada, pero ojo, una opción también puede ser ir con todo ante Jicaral para empezar a asegurar la clasificación y generar un efecto emocional para el clásico. Son como dos caminos diferentes”, explicó Solano.

Para Randall Porras, técnico nacional y exjugador de Saprissa, los resultados le van a impedir a Wright rotar el equipo con mayor comodidad.

“Puede hacer dos cosas, ingresar a los titulares desde el principio esperando que le resuelvan en el primer tiempo y hacer cambios, o sostenerlos la mayor cantidad de tiempo posible, si es que el juego está complicado. Eso impedirá que lleguen frescos al clásico. Hubiera sido diferente si hubiera obtenido resultados más solventes”, comentó.

Añadió que un equipo como Saprissa no debe tener problemas en invertir en formas modernas de recuperación, sobre todo para los más veteranos que resienten más la seguidilla de mejengas.

“Deben tomar en cuenta factores como la hora. Jugar a las dos de la tarde en Jicaral es pesado. Llegan sin almorzar, deben hacer un desayuno fuerte y estar, por cuestiones de protocolo, hora y media antes del partido en el estadio con ese calor. Son detalles que inciden y deben buscar soluciones”, manifiesta Porras.