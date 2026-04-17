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¿Saprissa podría sepultar las esperanzas de Alajuelense en el torneo? Esto dice Hernán Medford

Alajuelense depende de sí mismo si desea mantenerse con vida en el torneo de Clausura 2026

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Por Yenci Aguilar Arroyo

Hernán Medford, técnico del Deportivo Saprissa, se refirió al clásico del domingo contra Alajuelense y si tienen presente que una victoria de los morados, sepultaría las esperanzas de los leones por avanzar a la segunda fase del torneo.

Este viernes, Medford atendió a los medios, previo al partido del domingo, a las 5 de la tarde y dijo lo que opinaba del presente del equipo que dirige Óscar Ramírez.

Alajuelense enfrentará a Saprissa, Puntarenas FC y el Municipal Liberia, en el cierre de la primera fase, por lo que debe hacer casi un cierre perfecto, si quiere llegar a las semifinales.

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Saprissa vs. Alajuelense
El juego entre Saprissa y Alajuelense será el domingo, a las 5 de la tarde, en el estadio Alejandro Morera Soto. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Las declaraciones de Hernán Medford

“Es como si fuéramos a jugar contra cualquier equipo, vamos con la mentalidad de ganar. La mentalidad siempre es ganar, pero será un partido diferente, contra Alajuela.

“Pero si Alajuela puede quedar fuera, eso no lo estamos midiendo. Queremos ganar y en la tabla de clasificación que pase lo que tenga que pasar. Vamos a buscar ganar, téngalo por seguro.

“Ahorita no hay nadie relajado, se ganó el título de Copa, se celebró, pero ya se cambió la página”, afirmó.

Saprissa vs. Liberia
¿Qué dice Hernán Medford de una posible no clasificación de Alajuelense a semifinales? Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)
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Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

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