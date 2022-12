Saprissa pulseará la última puerta para que caso de Jimmy Marín no se les convierta en un fiasco

Los besitos entre Jimmy Marín y la camiseta morada son cosa del pasado. Foto Alonso Tenorio (Alonso Tenorio)

El caso de Jimmy Marín podría convertirse en uno de los peores negocios en la gestión de Horizonte Morado y Juan Carlos Rojas, una pelada de esas bravas en la que el Saprissa podría perder una buena cantidad de plata luego de la resolución que emitió la FIFA este miércoles contra el club.

La puerta que tocará el Monstruo ahora para evitar pagar los $375 mil (cerca de ¢225 millones) al club Hapoel Beer’sheva de Israel, por pago de comisiones en la salida del jugador al fútbol de Rusia es una que ya le dio resultados en el pasado, la del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS).

A los morados les dieron 45 días para pagar, según la resolución de FIFA; si no lo hicieran, no podrán fichar en las próximas tres ventanas de transferencias, sanción que no los apantalla, pues hace solo tres meses ganaron un caso en el TAS, el del hondureño Rubilio Castillo.

En aquel momento, al Monstruo FIFA lo condenó solidariamente responsable de pagarle $218.000 (casi ¢140 millones) al Nantong Zhiyun FC de China, pues antes de llegar a la S, el catracho había firmado un precontrato con ese equipo. Tal como ahora, en aquel momento, si el club no pagaba la posible sanción era la misma.

Al final, el TAS, organismo con sede en Zurich, Suiza, le dio la razón a los ticos y les salvó la tanda. Saprissa no ha confirmado oficialmente que acudirá a este ente de nuevo, ni respondió las consultas que La Teja le envió al respecto de la bronca, pero este medio sabe que sí lo hará.

Para presentar la apelación ante el TAS, los morados tienen cinco días hábiles desde el momento que fueron notificados, lo cual ocurrió este miércoles, pasado ese tiempo no pueden hacer nada.

Este es la última vía que tienen para salir de la bronca por Jimmy Marín. Si en esta ocasión el TAS no les da la razón, entonces ahí si no habría quite y tendrían que pagar lo estipulado para no ser castigados.

La FIFA ya resolvió y Saprissa deberá pagar una millonada por el caso de Jimmy Marín

Saprissa ya ganó un caso en el TAS, el del hondureño Rubilio Castillo. Foto: Rafael Pacheco (Rafael Pacheco Granados)

Aquiles Mata, abogado de José Luis Rodríguez (agente) y de Marín, confirmó a La Teja que esta opción es la que en efecto le queda al Saprissa y ellos tiene contemplado que lo harán y solo esperan la resolución de dicho Tribunal.

“Acá lo que ellos están alegando es que es algo diferente un traspaso, una venta o una salida por la cláusula de rescisión que al final FIFA determinó que es lo mismo, toca ver qué pasará”, dijo Mata.

El abogado comentó que sin conocer a fondo el caso de Castillo, esta es una situación totalmente diferente y haber ganado un pleito no quiere decir que lleven ventaja en otro.

Según Mata, ellos esperan que la resolución salga en menos de dos meses.

¿Cuánta plata era?

Saprissa está pulseando no perder más de la mitad de la plata que le entró por Marín cuando se dio el negocio en julio del 2022, lo que se pintó como una cifra récord.

Daniel Jiménez, periodista de Teletica Deportes, informó en aquel momento que al campeón nacional le ingresaría una cifra cercana a los $700 mil (más de ¢500 millones). Pero, con el monto de la sanción, más los $25 mil con los que fue castigado adicionalmente por los costos del proceso, a los morados les quedarían tan solo $300 mil (más de ¢180 millones).

El dinero para pagar esta multa podría salir del premio que recibió el club por tener tres jugadores convocados a Qatar 2022, Kendall Waston, Youstin Salas y Álvaro Zamora. En este caso, serían $614.827 (unos ¢367 millones), según el sitio web ispo.com/sportwetten que calculó el monto que la FIFA pagará a los equipos por aportar jugadores para la primera fase del Mundial.

Sobre el caso de la demanda que José Luis Rodríguez, agente de Marín y el jugador presentaron contra el club a nivel nacional, cualquier apelación se deberá resolver en tribunales ticos.