Saprissa sacó entradas para clásico contra Alajuelense y puede que a su afición no le hagan gracia los precios

Saprissa jugará contra Alajuelense el sábado a las 8 p.m. José Cordero. (Jose Cordero)

El Deportivo Saprissa inició la preventa de entradas para el clásico contra Alajuelense, que se jugará el sábado 2 de noviembre y los precios están un poco cariñosos, sobre todo por el mal momento que pasa el equipo.

Este martes, los morados jugarán contra el Comunicaciones de Guatemala, por el repechaje de la Concacaf y luego del juego contra los cremas, la “S” deberá cambiar el chip para enfrentar a la Liga.

El juego contra los rojinegros será a las 8 de la noche, en el estadio Ricardo Saprissa y estos son los precios de los boletos:

- Sol sur: ₡8 mil

- Sol norte: ₡10 mil

- Sombra regular: ₡14 mil

- Sombra preferencial: ₡18 mil

- Platea regular: ₡22 mil

- Platea preferencial: ₡25 mil

- Palcos: ₡50 mil

- Club morado: ₡60 mil

La afición morada estalló en contra de los precios de los boletos, porque para ellos, el equipo no pasa por el momento indicado para cobrar esas tarifas.

“En Saprissa nadie está haciendo un buen trabajo, ni siquiera los de mercadeo. Precios como si fuéramos líderes indiscutibles con posibilidades reales al título... cuando hasta estamos fuera de zona de clasificación”.

“El equipo ha perdido la credibilidad y atractivo deportivo, saben que es probable que la gente no quiera ir a ver perder un clásico en casa. A este punto parece que ponen las entradas caras para que, si no llega gente, al menos no se llene de liguistas”.

“¿Esos precios son para ver si logran recoger lo que van a perder en semifinales y final no? Equipo mediocre, dirigencia mediocre”, son algunos de los comentarios que se leen en las redes sociales del club.

Las entradas están a la venta en el sitio web del Monstruo www.saprissa.com