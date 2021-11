Saprissa salió de la pampa con un mar de dudas de cara a las semifinales

| La visita de Saprissa al Chorotega quedó para el olvido. Prensa ADG.

A Saprissa le cayeron las siete plagas y llega con dudas al primer juego de las semifinales ante el Herediano, que será este miércoles a las 8 de la noche, en la Cueva.

La derrota 1-0 del Monstruo ante Guanacasteca se paseó en los planes de muchos fiebres del fútbol, que ya se frotaban las manos con un clasicazo en las semis.

Este domingo, los morados volvieron al estadio Chorotega, 17 años después del descenso de Guanacasteca y en su visita a la pampa les fue como un quebrado. El Monstruo lo que menos tuvo fue fineza para jugar contra el equipo de Luis Fernando Fallas y cayó por la mínima, con un autogol del defensor Kevin Espinoza, al minuto 18.

Esta era la primera mejenga del técnico Iñaki Alonso fuera de la Cueva y con la derrota perdió su racha ganadora desde que llegó al país. A eso súmele que el Monstruo tiene nueve juegos sin ganar como visitante.

La última vez que el Sapri ganó fuera del Ricardo Saprissa, fue el ya lejano 30 de julio, cuando derrotó 0-3 a Pérez Zeledón. Desde entonces, los morados suman 5 empates y 4 derrotas.

Saprissa lució muy mal en Nicoya, hasta hace pensar que lo mostrado en los dos primeros partidos de Iñaki fue un espejismo.

Lo mejorcito de Saprissa se vio hasta el cierre del encuentro, en el minuto 90 Marvin Angulo cobró un tiro libre de gran calidad, pero el mexicano Antonio Torres tocó la pecosa y así evitó el gol morado. Fue lo único mostrado por el Monstruo.

“Yo soy el responsable, soy quién toma las decisiones y vamos a decir que Guanacasteca nos ha perdonado, en la segunda parte creo que la tuvimos para empatar el partido y no fue así. Hay que felicitar a Guanacasteca porque un día de estos (miércoles ante Jicaral) jugó con equipo distinto y hoy (domingo) jugó con otro”, dijo el técnico Iñaki Alonso después del partido.

Al Sapri lo salvó de nuevo la diferencia de gol, pues finalizó la fase regular empatado en puntos con el Cartaginés. Ambos cuadros consiguieron 34 puntos, pero el Monstruo tuvo 18 goles a favor y los brumosos cerraron con una diferencia de apenas dos tantos.

Iñaki salió al paso de posibles críticas y ante las dudas por el desempeño ralito del Monstruo este domingo aseguró que en las semis inicia otro torneo.

“Hoy (domingo) no hemos estado tan bien, pero para mí es borrón y cuenta nueva, se viene lo bueno, lo que todos los jugadores, todos los entrenadores quieren jugar y confío en la plantilla, que son los que han ganado esto tantas veces”, aseguró.

Luego de la derrota ante los pamperos, la "S" deberá prepararse para jugar las semifinales contra Herediano. Prensa ADG.

Banca insuficiente

El entrenador español dejó fuera de convocatoria a jugadores como Aarón Cruz, Christian Bolaños, Jimmy Marín, David Guzmán y Ricardo Blanco pensando que se comería un jamón en el estadio Chorotega, en un partido que no arriesgaba su clasificación, pero las variantes desnudaron las falencias del Monstruo.

Sobre los cambios, el técnico español afirmó que confía en todos los jugadores.

“Están en la planilla de Saprissa porque son grandes y por eso tienen que jugar estos partidos, me gusta ser generoso con los jugadores y la afición, pero creo que me confundí el día de hoy.

“Los jugadores han dado el máximo, han tratado de estar al final y sacar le partido, contra un equipo que estuvo motivadísimo”, expresó.

“Para mí es borrón y cuenta nueva, se viene lo bueno, lo que todos los jugadores, todos los entrenadores quieren jugar”. Iñaki Alonso, técnico Saprissa.

Hospital morado

Lo único bueno que le pasó al Saprissa en el Chorotega fue el penal que pegó en el palo Anthony Contreras al minuto 23 y que hubiera significado el 2-0 a favor de los pamperos.

Dos minutos después, el delantero David Ramírez tuvo que salir del partido por una lesión en su rodilla izquierda.

El Chícharo fue titular y pintaba a que sería el nueve morado en las semis, pues venía ganándose la confianza del técnico europeo.

Será en estos días después que se le practique una resonancia que se sabrá que tan grave es la lesión de Ramírez.

A eso súmele la lesión de su gran figura, Mariano Torres. Alonso aseguró que confía en la recuperación del volante argentino y es optimista de que sí estará en el primer partido ante los florenses.

Los aficionados fueron al Chorotega para ver al campeón nacional, después de 17 años. Prensa ADG. (Prensa Guanacasteca)

A comerse al pez gordo

Saprissa se se enfrentará en semis al equipo que derrotó en la final del torneo pasado, pero en circunstancias muy diferentes.

Los rojiamarillos son, sin lugar a dudas, el equipo más constante del campeonato y luego de tener un inicio rudo, con la llegada del técnico Jeaustin Campos lograron despegar y adueñarse de la cima del torneo.

“Herediano es el equipo menos goleado, está muy bien trabajado tácticamente y por eso ha quedado líder, ¿y qué puedo decir?. Que es motivación extra, cuando me fichó Ángel (Catalina) venía para esto, para primero meternos dentro y luego jugar las semifinales”, destacó el técnico español.

Tome nota. — El primer juego de la semifinal entre Saprissa y Herediano será este miércoles 1° de diciembre, a las 8 p.m. en la Cueva.

Eso sí, Inaki ya entendió el ADN morado y a pesar de lo visto hoy, solo piensa en ser campeón.

“No siento presión, me siento ganador y quiero sacar el campeonato, que es lo que me gusta y me encanta”, afirmó.