Saprissa se proclamó campeón en el Morera Soto

Saprissa logró coronarse como campeón ante Alajuelense, en el estadio Alejandro Morera Soto, en la categoría Sub-14 tras vencer a los rojinegros 0-2 en la final de la Liga ULatina.
En el primer encuentro, los morados sacaron una paridad a uno en casa ante los rojinegros, pero en el juego de vuelta de este domingo, se impusieron para llevarse la corona en las categorías inferiores.
No fue un domingo positivo para el liguismo en las inferiores, ya que en la categoría Sub-21, también en la Catedral, cayeron ante Sporting en la final.
Los albinegros ganaron la ida 1-0, y en Alajuela le recetaron la misma dosis a los manudos para llevarse el título, con un global de 2-0.