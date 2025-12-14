Saprissa se proclamó campeón en el Morera Soto

Saprissa logró coronarse como campeón ante Alajuelense, en el estadio Alejandro Morera Soto, en la categoría Sub-14 tras vencer a los rojinegros 0-2 en la final de la Liga ULatina.

En el primer encuentro, los morados sacaron una paridad a uno en casa ante los rojinegros, pero en el juego de vuelta de este domingo, se impusieron para llevarse la corona en las categorías inferiores.

Saprissa derrotó a Alajuelense en la final Sub-14 (Prensa Unafut/Prensa Unafut)

No fue un domingo positivo para el liguismo en las inferiores, ya que en la categoría Sub-21, también en la Catedral, cayeron ante Sporting en la final.

Los albinegros ganaron la ida 1-0, y en Alajuela le recetaron la misma dosis a los manudos para llevarse el título, con un global de 2-0.