Saprissa se queda sin uno de sus bastiones en la defensa

El Deportivo Saprissa se quedará sin algunos de sus jugadores por la fecha FIFA que se disputará los días 23 y 27 de setiembre y uno de ellos es el panameño Fidel Escobar.

El canalero fue convocado por el entrenador de la selección panameña, Thomas Christiansen para el partido amistoso contra la selección de Baréin, que será el martes 27 de setiembre, en el Estadio Nacional de Baréin, a las 10:00 de la mañana, hora tica.

Escobar se perderá los juegos contra Santos, el 21 de setiembre, contra Sporting; que se jugará el domingo 25 de setiembre y contra Guanacasteca, que se llevará a cabo el 28 de este mes.

El defensor viajará con sus compañeros a este país asiático el próximo miércoles y como parte del trayecto, deberán hacer una escala en Estambul, Turquía, según informó la Federación Panameña de Fútbol (Fepafut).

El llamado de Fidel a su selección es el único confirmado, en espera de que a eso del mediodía, el técnico Luis Fernando Suárez de la lista de jugadores convocados para los amistosos de la Selección de Costa Rica, el 23 y 27 de setiembre.

Muralla

Escobar llegó al Saprissa para el presente torneo, con la finalidad de reforzar la zaga morada, convirtiéndose con Kendall Waston y Ricardo Blanco en la muralla de los tibaseños.

El sábado anterior, el canalero confesó que nunca había visto un juego entre Alajuelense y Saprissa.

“Cuando estoy en un equipo me identifico, lo estoy viviendo y fue un buen espectáculo. La Liga es un buen equipo, muy ordenado”, afirmó.

Ese día, el panameño dijo sentirse bien en el Saprissa.

“Me he acomodado muy rápido y siempre he jugado con personalidad, confianza en mí y aquí me estoy adaptando muy bien, cuento con el respaldo de los compañeros”, destacó.