Saprissa tiró la casa por la ventana para que aficionados vayan a vacunarse

Este viernes inició la vacunACCIÓN (así se llama la campaña) en la Cueva y los aficionados saprissistas, además de irse protegidos con la vacuna contra el covid-19, tuvieron al frente las copas 34, 35 y 36 del Monstruo y pudieron conocer el mural que se pintó en el sector oeste del estadio.

“Durante la pandemia se han disputado 5 trofeos oficiales en Unafut; de esos, Saprissa ha ganado 3 copas, incluyendo la 36 y 36. Venga hoy a vacunarse y por primera vez vea esos trofeos y tómese una foto, sea morado o no! Por su salud y la de Costa Rica”, dijo el presi morado Juan Carlos Rojas.

Los morados tiraron la casa por la ventana y chinearon a aquellos que aprovecharon para punzarse y les ofrecieron unos descuentazos si compraban la chema con la que el Sapri ganó la 36.

Las camisas cuestan ¢10 mil en versión jugador y si quieren comprar la versión aficionado le sale en 5 rojos. Esta promo aplica para las personas que se vacunen en el estadio.

“Hoy tuve la oportunidad de vacunarme en nuestro estadio y quiero motivar a todos los costarricenses a hacer lo mismo, para que pronto podamos vernos en la cancha. Recuerden que: vacunatorios vacíos = estadios vacíos”, dijo el volante morado David Guzmán.

En su primer día, el club reportó que se colocaron un total de 210 dosis de la marca Astra Zeneca y en este momento disponen de 2.790 para proteger a todas las personas de 18 a 57 años que se lleguen a la Cueva.

La vacunACCIÓN seguirá este sábado, se retomará el lunes 4 y finalizará el sábado 9 de octubre. Quienes deseen asistir deberán presentar su cédula, pasaporte o cédula de residencia vigente.

Uno de los chineos que le dio el equipo a los pacientes fue conocer el famoso mural.

En julio, a raíz del 86 aniversario del equipo, un grupo de aficionados pintaron un mural dentro del parqueo oeste del estadio. Es una línea de tiempo, que resume los principales logros del Monstruo.

Sergio Pacheco es arquitecto y un aficionado morado de corazón y fue quien hizo el diseño del mural.

El horario: se atenderá sin cita previa de lunes a jueves de 8 a.m. a 3 p.m., viernes de 8 a.m. a 2 p.m. y sábados de 8 a.m. a 3 p.m.