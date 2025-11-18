Saprissa tuvo la visita de un querido exjugador previo a la vuelta del torneo

Saprissa tuvo una visita desde Argentina, de un jugador muy querido por la afición morada, que fue parte muy importante del título morado en Alajuela en el 2015.

Andrés Imperiale anotó en esa final ante Alajuelense el primero de esa noche de diciembre, y ahora visitó de nuevo la Cueva antes del regreso del campeonato nacional en el que Saprissa está luchando por ese liderato con la Liga.

Andrés Imperiale fue campeón con Saprissa en el 2015. (Rafael PACHECO GRANADOS)

“Hola, morados, los saluda Andrés Imperiale, espero que estén todo bien, muy contento de estar por acá, los extraño y les deseo lo mejor de los éxitos”, dijo el sudamericano en el vídeo subido por Saprissa en redes.

Los de Tibás reciben al Herediano este sábado en un juego clave para los morados en su lucha por el liderato y con la opción de dejar a los florenses casi fuera de las semifinales.