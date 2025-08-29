Saprissa vs Alajuelense: árbitro non grato por aficionados rojinegros dirigirá el clásico

David Gómez será el árbitro del clásico entre Saprissa y Alajuelense. José Cordero. (Jose Cordero)

Un árbitro que trae malos recuerdos para los aficionados de Liga Deportiva Alajuelense, dirigirá el clásico ante Saprissa, según dio a conocer este viernes la Fedefútbol.

El central David Gómez será el encargado de impartir justicia en el emblemático juego, que está programado para las 8 p.m., en el estadio Ricardo Saprissa.

Al silbatero, de 36 años, lo acompañarán Danny Sojo y Diego Salazar. Benjamín Pineda será el cuarto árbitro.

LEA MÁS: Estos fueron los dos horrores que cometió el árbitro David Gómez y que perjudicaron a Alajuelense

Steven Madrigal fungirá como encargado del VAR y Anthony Bravo, como asistente del VAR.

El año pasado, Gómez fue duramente criticado, por una serie de decisiones que tomó en un juego entre Alajuelense y Grecia, y con las cuales, se perjudicaron a los manudos.

Una de las jugadas cuestionadas fue una falta que le hicieron al entonces delantero rojinegro Fernando Lesme, al minuto 3 del juego, que se llevó en el estadio Alejandro Morera Soto, en abril del año pasado.

LEA MÁS: Video: Erick Lonis explotó contra los rumores de diferencias entre jugadores y Paulo Wanchope en Saprissa

“Fue penal porque sujetaron a Lesme en la cintura, pero lo que más me sorprendió fue que el árbitro David Gómez la vio de frente y dijo que no”, sentenció en ese entonces el analista Henry Bejarano.