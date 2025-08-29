Deportes

Saprissa vs Alajuelense: árbitro non grato por aficionados rojinegros dirigirá el clásico

Árbitro non grato por manudos dirigirá el clásico entre Saprissa y Alajuelense este sábado, a las 8 p.m., en el Ricardo Saprissa

EscucharEscuchar
Por Yenci Aguilar Arroyo
David Gómez será el árbitro del clásico entre Saprissa y Alajuelense. José Cordero. (Jose Cordero)

Un árbitro que trae malos recuerdos para los aficionados de Liga Deportiva Alajuelense, dirigirá el clásico ante Saprissa, según dio a conocer este viernes la Fedefútbol.

El central David Gómez será el encargado de impartir justicia en el emblemático juego, que está programado para las 8 p.m., en el estadio Ricardo Saprissa.

Al silbatero, de 36 años, lo acompañarán Danny Sojo y Diego Salazar. Benjamín Pineda será el cuarto árbitro.

LEA MÁS: Estos fueron los dos horrores que cometió el árbitro David Gómez y que perjudicaron a Alajuelense

Steven Madrigal fungirá como encargado del VAR y Anthony Bravo, como asistente del VAR.

El año pasado, Gómez fue duramente criticado, por una serie de decisiones que tomó en un juego entre Alajuelense y Grecia, y con las cuales, se perjudicaron a los manudos.

Una de las jugadas cuestionadas fue una falta que le hicieron al entonces delantero rojinegro Fernando Lesme, al minuto 3 del juego, que se llevó en el estadio Alejandro Morera Soto, en abril del año pasado.

LEA MÁS: Video: Erick Lonis explotó contra los rumores de diferencias entre jugadores y Paulo Wanchope en Saprissa

“Fue penal porque sujetaron a Lesme en la cintura, pero lo que más me sorprendió fue que el árbitro David Gómez la vio de frente y dijo que no”, sentenció en ese entonces el analista Henry Bejarano.

LA TEJA
La Teja
boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
SaprissaTorneo de Apertura 2025Fútbol de Costa RicaAlajuelenseDavid Gómez
Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.