Video: Erick Lonis explotó contra los rumores de diferencias entre jugadores y Paulo Wanchope en Saprissa

Erick Lonis, quien lidera el Comité Deportivo del Saprissa habló de las supuestas diferencias en el club. José Cordero. (Jose Cordero/José Cordero)

Erick Lonis, quien lidera el Comité Deportivo del Saprissa, reconoció que andan en busca de un nuevo centro delantero, pero que no ha sido fácil encontrar jugadores en el extranjero.

Este jueves, Lonis atendió a los medios, durante la presentación del preparador físico Marcelo Tulbovitz, y comentó que andaban tras los pasos de un delantero del Plaza Amador de Panamá, pero no lograron ficharlo para la presente temporada.

LEA MÁS: Saprissa pasó de dominar el área a dar pena y uno de los mejores defensores de su historia analiza por qué

“Hemos estado buscando, no hemos cerrado esa posibilidad; no es tan fácil, no hay tanta disponibilidad, y los que están en nivel aceptable para venir a Costa Rica, sus equipos no los quieren soltar.

“Por Everardo Rose nosotros hicimos algunas consultas, pero el jugador no está en venta, no está a disposición, hasta donde yo sé, de ningún equipo. La filosofía del Plaza Amador no es, necesariamente, ganar dinero con sus jugadores. Tiene una filosofía del desarrollo personal del jugador”, afirmó.

Erick Lonis habla de la supuesta cama que le hicieron a Paulo Wanchope

¿Qué dice de la cama?

Lonis salió al paso de los rumores que hablan de la supuesta cama que le hicieron al entrenador Paulo Wanchope, así como de las supuestas diferencias con Mariano Torres, Gilberto Martínez y hasta con Christian Bolaños.

“Ha habido una serie de mentiras, ni siquiera les llamaría rumores, son mentiras, eso que mencionas de lo de la cama, que no se llevaban bien con Chope, o lo que mencionaron de Christian Bolaños.

LEA MÁS: (Video) Joseph Mora le envía un recadito a Alajuelense de cara al clásico del fin de semana

El exportero estuvo en la presentación de Marcelo Tulbovitz, como preparador físico morado. Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“Algunas de esas mentiras salen de sitios web que también son falsos; o sea, que tienen una falsa presentación y que no corresponden con lo que dicen; a veces, salen como si fueran estos sitios web saprissistas y no lo son. Estamos conscientes de que estamos bajo ataque permanente, y los rumores son parte de eso”, afirmó.

LEA MÁS: https://www.lateja.cr/deportes/esto-dijo-hernan-medford-sobre-la-eliminacion-de/6GB7VWEL6VH45F75OZMGMMG334/story/

Sobre la llegada de Tulbovitz, Lonis indicó que lo más importante, fue decirle que la plata no estaba de por medio.

“Yo digo que apelamos a otras cosas, que es lo que yo intento, en la medida de lo posible, con todos, apelar al sentimiento saprissista, al querer estar aquí, al querer ser parte de este equipo. Hay que aceptar el reto y entender que estamos en la situación en que estamos, en un momento en que tenemos que hacer algunos cambios”, señaló.