(Video) Joseph Mora le envía un recadito a Alajuelense de cara al clásico del fin de semana

El lateral Joseph Mora reconoce que no hay tiempo para lamentarse, pues deben buscar ganar el clásico ante Alajuelense. Marvin Caravaca. (MARVIN_CARAVACA/Marvin Caravaca)

En Saprissa aseguran que no hay espacio para seguir lamentándose por la eliminación de la Copa Centroamericana, y ya piensan en cómo salir airosos en el clásico nacional contra Alajuelense, que será este sábado por la noche.

El defensor morado Joseph Mora se mostró afectado por el resultado del partido ante Motagua, que dejó a los morados fuera de la siguiente fase del torneo regional, pero más allá de eso, afirmó que deben cambiar el chip para buscar los tres puntos ante la Liga.

“Es muy difícil lo que pasó, pero cuando sos atleta se debe digerir la derrota lo más rápido posible, porque se vienen partidos por jugar, y sabemos que fue una noche complicada, porque estamos fuera de un objetivo que queríamos.

LEA MÁS: Saprissa perdió esta millonada al quedar fuera de la Copa Centroamericana

Viene un juego importante, tenemos que hacer todo lo posible para seguir compitiendo por lo que tenemos. Cuando Saprissa no gana algo, no es muy bueno, porque uno de los objetivos no se cumplió, y es algo que no queríamos que pasara”, afirmó.

Mora reconoció que el encuentro contra el Independiente de Panamá dio al traste con lo que tenían planeado.

“Tuvimos ocasiones, pero terminamos perdiéndolas y, como estaba la tabla, no pudimos avanzar. Hoy (martes) intentamos jugar lo mejor que se nos dio, intentamos ganar, pero no nos salió”, expresó.

LEA MÁS: Afición del Saprissa irá al clásico esperando que Alajuelense pague los platos rotos

Joseph Mora analiza el papelón de Saprissa en la Copa Centroamericana

Levantar cabeza

Su compañero en el equipo saprissista Sebastián Acuña, reveló que para el juego contra los leones no hay quite: deberán concretar las jugadas, llegar a tiempo a la línea del fondo, porque en su criterio, ha habido opciones, pero no logran definirlas.

“La actitud del grupo ha sido muy buena, el grupo está entrenando muy bien, en los partidos se ve, pero se deben terminar las jugadas. Sé que los resultados van a llegar”, comentó.

LEA MÁS: Gerson Torres respondió así tras la lluvia de críticas de la afición del Saprissa

Para el sancarleño, por cosas del fútbol, no han logrado conseguir el objetivo y entiende el malestar de la afición.

“Creo que nos falta claridad, debemos trabajar y no hay mucho tiempo para poner excusas, tenemos que levantar cabeza, el equipo está golpeado, pero se viene un partido importante y debemos seguir trabajando”, añadió.