Esto dijo Hernán Medford sobre la eliminación de Saprissa en la Copa Centroamericana

Para Hernán Medford, no hay de otra: Herediano debe ganar sí o sí, como sea.

El entrenador del Herediano, Hernán Medford, aseguró que Marcel Hernández es un jugador muy importante en el equipo florense, pero de él no depende si se queda o no con los rojiamarillos.

El Pelícano atendió a los medios de comunicación este miércoles, previo al juego contra el Municipal de Guatemala, por la Copa Centroamericana, que será en el Estadio Nacional, a las 8 de la noche.

“(La renovación) no me incumbe a mí. Marcel es un jugador importante, tiene que quedarse, para mí está claro; es un jugador que hace diferencia, pero no me puedo meter en eso de las negociaciones. Si me preguntan, sí tiene que quedarse”, afirmó.

Sobre el partido contra los chapines, Medford reconoció que le está costando trabajar la línea defensiva, debido a las bajas de algunos jugadores como Keyner Brown, Fernán Faerron, Juan Luis Pérez y Shawn Johnson.

“Hemos tenido que acomodar la línea defensiva, que ha sido muy difícil, porque casi todos los centrales han estado lesionados o con algún tipo de problema. Trataremos de reacomodar las cosas para mañana (jueves)”, añadió.

El juego contra los chapines será a las 8 p.m.

Ganar como sea

Hernán aseguró que para este partido, la forma de jugar será secundaria, pues la obligación será ganar y avanzar.

“Debemos buscar el resultado, ha costado en los últimos partidos, que yo pueda trabajar con el equipo, porque ha habido poco tiempo y ha habido partidos, pero hay que cumplir.

“No es si jugar feo o bonito, eso no viene al caso, lo que hay que hacer es ganar, no hay mañana”, destacó.

Medford confirmó que el portero Danny Carvajal está listo para regresar al marco, pero en esta zona hay una sana competencia y no sabe quién jugará.

“Estamos hablando de que también está Anthony Walker, quien ha hecho las cosas muy bien y ahí tomaremos la decisión, es una competencia muy sana”, comentó.

¿Y qué opina el entrenador de la eliminación del Saprissa?

“No puedo opinar cosas de otros equipos, sería una falta de respeto y debo enfocarme en lo que es Heredia”, añadió.

