Herediano contó cómo está el asunto con la renovación de Marcel Hernández

Marcel Hernández ya tiene la oferta de renovación de Herediano en la mesa.

Marcel Hernández aseguró la semana pasada que estaba esperando que el Herediano diera el primer paso y le hiciera una oferta para renovar su contrato. Y ya la tiene entre sus manos, confirmaron en el conjunto florense.

Gustavo Pérez, gerente deportivo rojiamarillo, comentó que ya le devolvieron la bola al cubano, por lo que ahora la decisión pasó al lado del futbolista.

“Con Marcel ya me senté, ya conversamos un poco, él me externaba lo que deseaba y lo que nosotros ofrecíamos, así que ya tiene un ofrecimiento para su análisis, ha estado en eso”, comentó en declaraciones a Tigo Sports.

El dirigente contó que en las últimas semanas han estado muy cargados de trabajo, por lo que no habían tenido mucho espacio para poder sentarse a hablar.

“Entre tanto viaje y partido no ha quedado mucho espacio, pero él ya sabe, tiene la oferta del Herediano en su mano y sobre eso vamos a trabajar.

“Como en cualquier negociación cuando se inicia, siempre se pueden hacer mejoras o dejar los puntos que consideremos ya son buenos, eso es parte de lo mismo. No hay un contrato con ningún jugador que se firme a la primera, no es nada diferente a otros”, mencionó.

A Pérez le consultaron si han recibido ofertas por Marcel o si sabe si él tiene algo por su cuenta dado que solo le restan seis meses de contrato.

“Ya Marcel es un jugador grande, se sabe manejar también, no sé si tiene sus ofertas, directamente al club no ha llegado nada. Nos hemos enfocado más en lo nuestro, veremos si todo podemos aterrizarlo y continuar para que podamos continuar”, finalizó.