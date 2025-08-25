Hernán Medford tampoco se amarró la lengua y les tiró con todo a los jugadores de Herediano

Hernán Medford dijo que un futbolista profesional no tiene porqué enojarse porque lo señalan cuando falla por cosas como actitud (JOHN DURAN/John Durán)

Hernán Medford, técnico florense, salió molesto a la conferencia de prensa tras el juego ante San Carlos, pero en esta ocasión no se quejó del arbitraje, la prensa o del rival, sino de sus propios jugadores, debido al empate a dos con los norteños.

El técnico rojiamarillo señaló con dureza la actitud de sus jugadores en el primer tiempo, la cual calificó de inaceptable, algo que no puede aceptar de parte de un profesional y explicó con un ejemplo el porqué está seguro de que lo que les faltó fue actitud.

“Tengo que hablar de actitudes, nosotros no podemos tener esa actitud en el primer tiempo, porque entonces cómo es que en el segundo tiempo tuvimos otra actitud y el equipo se vio totalmente diferente.

“No es ni sistemas, ni estrategias ni nada de eso, es actitud y ahí el jugador tiene que estar consciente de eso, porque la actitud que se tuvo en el primer tiempo fue mala, allí es donde San Carlos se aprovechó de nosotros. En el segundo tiempo, la actitud cambió y le sumamos la estrategia y el sistema y las cosas se vieron mejores”, comentó.

La actitud del jugador fue el protagonista en esta conferencia en la que hicieron referencia de lo que dijo Minor Díaz este sábado, tras el partido ante Sporting y lo que comentaron jugadores del Saprissa sobre partidos pasados.

A Medford no le preocupa y menos le asusta que sus jugadores se enojen por hablar de estos temas públicamente, pues afirma que un profesional debe tener autocrítica.

“Uno habla con el jugador de estos temas, que esto no puede ser y es algo que se está viendo, porque si usted me dice que otros técnicos lo han dicho, imagínese, entonces es algo que vamos por el mismo rumbo y tenemos que cambiar, porque sino después se verá reflejado a nivel de selección o a nivel internacional.

“El jugador tiene que tener más hambre, más actitud porque solo con la calidad no se puede, porque luego viene un equipo que corre y mete más y te gana, que fue lo que nos pasó en Panamá, entonces ahorita si alguno se enoja por eso, está mal, seguirá por lo mismo. Si no tienes la capacidad de autocriticarte, serás un profesional mediocre. Hay cositas que son de hablar y mejorar”, explicó.