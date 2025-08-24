Torneo Nacional

Minor Díaz se rajó contra sus jugadores como casi ningún técnico lo hace en Costa Rica

Minor Díaz tiró el tapón en conferencia de prensa y llegó a decir todas las verdades de sus jugadores y lo que está dispuesto a hacer

Por Sergio Alvarado
23/08/2025, San José, Estadio Ricardo Saprissa, partido de la jornada 5 del torneo de apertura 2025 entre el Deportivo Saprissa y Sporting FC.
Minor Díaz atacó con mucha dureza a sus jugadores. (Jose Cordero/José Cordero)

Minor Díaz tiró el tapón este sábado luego de que Saprissa derrotó 4-0 a Sporting y dio una conferencia de prensa que podría calificarse como histórica por la dureza y franqueza con la que habló sobre sus propios jugadores.

Lo más suavecito que el entrenador albinegro trató a sus jugadores prácticamente fue de vagos, sin corazón, sin alma y aseguró que quien siga con esa actitud, no le importa el nombre de quien sea, ya que se los llevará en banda.

“Aunque sea el primer partido que dirija en Sporting me preocupa mucho porque veo un camerino sin ambición de nada, un camerino que no tiene hambre y se lo acabo de decir a los muchachos, que todo lo bueno que tiene Sporting para poder trabajar y ver un equipo como el de hoy es muy complicado, es muy duro. Hay mucha abundancia de todo en Sporting y a veces el jugador de fútbol y lo conozco bien, porque estuve ahí adentro en un camerino mucho tiempo y sé cuando no hay actitud.

“Sé que cuando la abundancia existe, muchachos, yo vengo acá y cobro los 15 y los 30 y ya y eso no es así, yo permito que mis jugadores puedan tener una mala noche, jugar mal, pueden perder muchas pelotas, pero actitud tienen que tener y Sporting es un equipo sin alma, eso es y hay que empezar a tocar fibras ahí adentro, hay que empezar a mover eso”.

Para Díaz es imposible negociar la actitud, las ganas, porque él no va a liderar a un equipo de muertos y si para eso tiene que dejar ir a uno para que vengan otros, lo hará.

“La situación del equipo habla de muchas cosas, ahora a lo único que podemos aspirar es a salir de donde estamos, la tabla te dice que estás de último. Hay cosas que no las negocio con ningún jugador, se llame como se llame, venga de donde venga o haya ganado lo que haya ganado, conmigo no es negociable eso”, añadió.

Sergio Alvarado

Sergio Alvarado

Periodista de La Teja, especializado en deportes. Graduado de la Universidad Internacional de las Américas.

