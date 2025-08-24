Exmorado confirma que volverá a Saprissa en enero

Kliver Gómez está a la espera de ver qué sucederá con su futuro, pero reconoció que Saprissa tiene la última palabra. (La Nación/Cortesía: Puntarenas FC)

Kliver Gómez, ficha del Saprissa que juega a préstamo en el Puntarenas FC, reveló este sábado que en enero deberá volver a Tibás para definir su futuro.

En declaraciones a los medios, previo al arranque del juego entre el cuadro chuchequero y el Municipal Liberia, el lateral confirmó que su préstamo con los porteños vence al final del torneo y el Monstruo tiene la última palabra sobre qué sucederá más allá.

LEA MÁS: Paulo Wanchope aparece en redes sociales con esta publicación tras ser despedido de Saprissa

“Cuando acabe el torneo, en enero, tengo que volver a Saprissa para conocer qué piensan ellos, si quieren que vuelva o qué piensan conmigo. Allí se tendrán que tomar decisiones, si me quieren ceder a otro equipo o qué se negocia”, comentó.

Gómez fue contratado por tres años en junio del 2023, por lo que su ligamen con la S vence hasta la mitad del 2026.

LEA MÁS: Regreso de Puntarenas al Lito Pérez se topó con un obstáculo que ha retrasado el juego ante Liberia

Con Vladimir Quesada como técnico, el defensor tuvo bastante oportunidad, pues fue titular en muchos partidos, pero cuando se fue Vla y llegó José Giacone, este lo muerteó, jugó muy poco y rapidito se fue ante la falta de chances para jugar.

Una opción que no se descarta es el que cuadro porteño quiera comprar la ficha del jugador, pero para eso deberá negociar con los tibaseños, pues todavía le quedarían seis meses de contrato en Tibás.

LEA MÁS: Paulo Wanchope sale del Saprissa y revive el debate sobre el por qué no pega como técnico

Kliver no se cierra a ninguna opción, según reveló, y está a la espera de ver qué deciden en el Puerto con los que serían sus nuevos dueños, ya que el club está en un proceso de venta, según confirmaron los naranjas a la Fedefútbol.

“Hay que esperar, está este tema de la posible venta, entonces hay que ver qué pasa, si a los nuevos dueños les gusta mi fútbol, si quisieran conservarme”, destacó.