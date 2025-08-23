Regreso de Puntarenas al Lito Pérez se topó con un obstáculo que ha retrasado el juego ante Liberia

El partido está atrasado por la rayería (La Nación/Cortesía: Municipal Liberia)

Puntarenas FC finalmente volverá a jugar este sábado en el estadio Lito Pérez por el torneo nacional, y cuando todo estaba listo para rodar la pecosa, un obstáculo más apareció, uno que nadie esperaba.

Una tormeta eléctrica sobre el centro de la provincia hizo que la mejenga que estaba para iniciar a las 5 p.m., ante el Municipal Liberia, se tuviera que atrasar por el riesgo que supone hacerlo en esas condiciones.

LEA MÁS: Keylor Navas se topó con el mejor portero en la historia de Pumas y esto fue lo que sucedió

Los rayos, minutos antes de la hora de arranque, estaban a un kilómetro, lo que obligó a la Unafut a mandar a los equipos a los vestuarios y esperar a que mejoraran las condiciones.

La Unafut ha ido corriendo la hora y ahora asegura que los jugadores y árbitros saldrán a calentar a las 6 p.m. y que el partido estaría para iniciar a las 6:15 p.m.

LEA MÁS: A Douglas Sequeira le pasó lo mismo que Vladimir Quesada

La preocupación ahora es que el campo de juego aguante tras el fuerte baldazo que cae en la zona, en las tomas de Tigo Sports pareciera de lejos que la cancha se ve bien, pero habrá que esperar hasta que revisen la cancha a ver si está en condiciones.

En un inicio los rayos se estaban alejando, luego se acercaron nuevamente, por lo que se ha ido posponiedo poco a poco.

LEA MÁS: Alajuelense amanece de luto este sábado por un sensible fallecimiento

El reglamento da tiempo hasta las 7 p.m para el inicio del choque, tras dos horas de espera, de no poder empezar a esa hora, se jugaría el domingo a las 3 p.m