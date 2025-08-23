Alajuelense amanece de luto este sábado por un sensible fallecimiento

Alajuelense comunicó la sensible pérdida por medio de su perfil de Facebook. (Prensa Alajuelense/Fotografía)

La Liga Deportiva Alajuelense amaneció de luto este sábado debido a la sensible pérdida familiar que sufrió un querido integrante del club.

Se trata de Daniel Sanabria, periodista del club rojinegro, quien junto a su familia y seres queridos están sufriendo un momento muy duro por la muerte de su papá, don Francisco Javier Sanabria Soto.

Alajuelense dio a conocer el fallecimiento de don Francisco por medio de una publicación hecha en su página oficial de Facebook.

“Futbolistas, junta directiva y personal administrativo se unen al dolor por el fallecimiento de Francisco Javier Sanabria Soto, padre de nuestro compañero Daniel Sanabria. ¡Mucha fortaleza y cariño para Daniel y toda su familia!“.

Desde La Teja le enviamos un fuerte abrazo al popular Ruso, como le dicen a Daniel, en este duro momento.