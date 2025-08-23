Deportes

Alajuelense amanece de luto este sábado por un sensible fallecimiento

La Liga dio a conocer la sensible pérdida que sufrió un querido integrante del club

EscucharEscuchar
Por Adrián Galeano Calvo
Liga Deportiva Alajuelense cerrará la fase clasificatoria el miércoles 7 de mayo contra Liberia.
Alajuelense comunicó la sensible pérdida por medio de su perfil de Facebook. (Prensa Alajuelense/Fotografía)

La Liga Deportiva Alajuelense amaneció de luto este sábado debido a la sensible pérdida familiar que sufrió un querido integrante del club.

LEA MÁS: Ronaldo Cisneros: hay algo del nuevo delantero de Alajuelense que preocupa más que sus bajos números

Se trata de Daniel Sanabria, periodista del club rojinegro, quien junto a su familia y seres queridos están sufriendo un momento muy duro por la muerte de su papá, don Francisco Javier Sanabria Soto.

LEA MÁS: Carolina Jaikel reveló una de las secuelas que le ha dejado su tratamiento contra el cáncer

Alajuelense dio a conocer el fallecimiento de don Francisco por medio de una publicación hecha en su página oficial de Facebook.

LEA MÁS: Kenyel Michel seguirá en Alajuelense, ¿por qué?

“Futbolistas, junta directiva y personal administrativo se unen al dolor por el fallecimiento de Francisco Javier Sanabria Soto, padre de nuestro compañero Daniel Sanabria. ¡Mucha fortaleza y cariño para Daniel y toda su familia!“.

Desde La Teja le enviamos un fuerte abrazo al popular Ruso, como le dicen a Daniel, en este duro momento.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
AlajuelenseLiga Deportiva Alajuelense
Adrián Galeano Calvo

Adrián Galeano Calvo

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.