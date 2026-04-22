Saprissa vs. Guadalupe: el curioso horario de este partido clave para los morados

El Deportivo Saprissa tiene un juego crucial para recuperarse dentro de la tabla de posiciones y amarrar su boleto a semifinales.

Este miércoles, los morados enfrentarán a Guadalupe FC, en un partido que define más que los 3 puntos para la S.

Luego de las victorias del Municipal Liberia y Cartaginés, el Sapri se desplazó unos puestos en la clasificación del torneo de Clausura 2026.

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En este momento, Herediano es líder indiscutible con 34 puntos, le sigue Liberia en el segundo lugar con 30 unidades, de tercero está Cartago con 29 y en el cuarto puesto Saprissa con 28.

El juego entre Saprissa y Guadalupe FC comenzará a las 8:30 p.m. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Guadalupe está en el noveno puesto con 14 puntos, pero en la tabla acumulada, es último con 27 puntos. De perder o empatar, los guadalupanos matemáticamente ya estarían descendidos.

¿A qué hora ver el partido?

El juego entre Saprissa y Guadalupe FC, que se jugará en el estadio Ricardo Saprissa, dará inicio a las 8:30 de la noche, ya que unas horas antes se llevará a cabo el partido entre Pérez Zeledón y Herediano, a las 6 p.m.

Este encuentro se podrá ver por la pantalla de FUTV.