Saprissa vs. Herediano: ¿A qué hora y por cuál canal para ver el partido de este domingo?

El Deportivo Saprissa recibirá este domingo al Club Sport Herediano en un partido clave de la jornada 11 del torneo de Clausura 2026, en el que ambos equipos buscarán mantenerse en la pelea por los primeros puestos de la tabla.

El encuentro se disputará hoy a las 5 de la tarde en el Estadio Ricardo Saprissa.

Saprissa busca levantarse

Los morados llegan a este compromiso luego de perder contra Sporting, resultado que los dejó sin oportunidad de pelear por el liderato en esta jornada.

Sin embargo, el equipo tibaseño necesita sumar los tres puntos para mantenerse en la lucha por los primeros lugares del campeonato.

Herediano quiere consolidar su liderato

Por su parte, el Club Sport Herediano atraviesa un buen momento en el torneo y buscará confirmar su rendimiento para mantenerse en la cima de la tabla.

Los florenses llegan con la intención de afianzarse en el liderato y continuar con su buen paso en el Clausura.

Hora y canal del partido