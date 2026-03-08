Herediano va por el golpe de gracia en la Cueva para hundir las esperanzas de Saprissa

El Club Sport Herediano vive un gran momento en el actual torneo nacional tras ser el líder indiscutible del certamen con 22 unidades, luego de un semestre que fue una verdadera pesadilla para los rojiamarillos, tras quedar fuera de las semifinales y ser eliminado en fase de grupos en la Copa Centroamericana.

En la última fecha, el Team derrotó a Guadalupe 0-2 sin mayor complicación, y sumado a eso, el Saprissa cayó en casa, de forma sorpresiva, contra Sporting, por lo que la brecha entre el primero y segundo lugar creció a cuatro unidades.

Los florenses buscan este domingo en el Ricardo Saprissa al menos no perder para sostener la diferencia, pero en caso de ganar aumentarían la distancia a siete puntos.

Herediano es el líder del torneo (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Los florenses ven este juego como un partido clave en la lucha por el liderato, el cual les daría la opción de avanzar de forma directa a una gran final en caso de no ganar la segunda fase del actual certamen.

“El partido es sumamente importante, ya que, aunque no nos pueden quitar ese primer puesto, sí se nos pueden acercar. Lo que se debe buscar es ampliar la distancia o, si no, en caso de mantenerla, no se define el liderato. Ahora, si se aumenta, tampoco, porque quedarán siete juegos todavía. Lo que sí es un hecho es que se daría un gran paso”, asegura Enrico Villegas, reconocido aficionado florense.

“Si uno revisa el calendario de Saprissa y de Herediano, los dos tenemos visitas complicadas como ir a Puntarenas y a Cartago; Saprissa va a San Carlos y nosotros a Pérez. Quedan fechas muy complicadas.

“Lo que creo es que, si se gana, mandamos un gran mensaje; en caso de empatar, también, porque el Saprissa es un estadio importante y sacar puntos ahí es vital”, aseguró ante la consulta de La Teja.

Los rojiamarillos visitan la Cueva este domingo a las 5 de la tarde, donde no han logrado ganar desde el 2023.