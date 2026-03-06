Hernán Medford sale en defensa de José Giacone antes del partido ante Herediano

Hernán Medford se reencontrará con Herediano, el último equipo que dirigió antes de volver al Deportivo Saprissa, y habló de José Giacone, técnico del Team, sin tapujos.

El clásico del buen fútbol será este domingo, a las 5 de la tarde, en el estadio Ricardo Saprissa, y el timonel morado destacó las cualidades del entrenador rival, que el año anterior estuvo en el banquillo de la S.

“No creo que lo que se diga de Heredia sea cierto. Para mí Giacone es un entrenador que maneja las dos variantes del fútbol, lo defensivo y lo ofensivo, y creo que eso es un mito sobre él (que es muy defensivo) y no es cierto.

LEA MÁS: Capitanes de Saprissa no se quedan callados y le responden a Leonel Moreira por su polémica frase

Hernán Medford, técnico de Saprissa no tuvo peros, para hablar de José Giacone, entrenador del Herediano. Foto: Mayela López. (Mayela López/Mayela López)

“Por eso él ha ganado títulos y Herediano es un equipo que se defiende bien al igual que como ataca. Entonces, tenemos que cuidar las dos cosas, Herediano tiene un equipo compacto, es un equipo que las dos fases las maneja bien, e igual Saprissa.

“Va a ser un partido parejo, como siempre son los partidos entre Saprissa y Herediano, y de buen fútbol. Esperamos que sea buen fútbol también, porque nos estamos jugando muchas cosas, ellos sumar más puntos para alejarse y nosotros sumar para acercarnos. Entonces, creo que va a ser un partido reñido, un partido de actitud, un partido de mucha garra, pero un partido donde los dos equipos saben jugar bien al fútbol” afirmó.

LEA MÁS: ¿Más equipos y menos plástico? El ambicioso plan del presidente del Saprissa para cambiar el fútbol tico

“Tampoco fuimos un desastre”

El Pelícano, ya en frío, habló de la derrota del jueves contra Sporting FC y considera que no todo fue malo, pese al marcador contra los albinegros.

Hernán Medford se sincera previo al partido contra Herediano

“Tuvimos ocasiones de goles, fuimos un equipo que produjo, que trabajamos bastante bien y hay que ver al contrario, no es que cuando un equipo te gane, usted hizo las cosas mal, puede ser que el equipo contrario hizo las cosas mejor y hay que darle sus virtudes. Ellos aprovecharon nuestros errores y hay que darle sus méritos.

“Pero no vi a Saprissa tan diferente de lo que lo habíamos visto fecha atrás, obviamente que sí, no se jugó como anteriores jornadas, pero tampoco es que fuimos un desastre”, señaló.

El juego entre Saprissa y Herediano será el domingo, a las 5 p.m. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

LEA MÁS: Herediano recuperó la sonrisa luego de un semestre de pesadilla

Medford recalcó tienen poco tiempo para preparar el juego ante el Team, pero dice que no pone excusas y analizarán con detalles cómo perjudicar al cuadro florense.

“Tenemos muy pocos días, no hay ni tiempo casi de de analizar cosas porque son dos días nada más. Es increíble que se den este tipo de cosas, no está bien, pero así es y no buscaremos ningún tipo de excusa, el equipo está consciente de los errores que se cometieron.

“Vamos a analizar el video de Heredia, a ver qué falencias tiene, qué virtudes tiene, qué estrategia tenemos que manejar contra este equipo que al final es el líder, es el que está haciendo las cosas bien, pero es un partido sumamente importante para nosotros porque ahí nos pondríamos a un punto del líder, a falta de siete partidos”, agregó.