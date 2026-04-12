Saprissa vs. Liberia: ¿a qué hora y por cuál canal ver este decisivo juego?

La jornada 15 del torneo de Clausura 2026 sigue este domingo, con un partido que define más que los tres puntos en disputa.

El Deportivo Saprissa recibirá al Municipal Liberia, en su casa, el estadio Ricardo Saprissa. Este encuentro es clave para los aurinegros, porque si desean volver a zona de clasificación, deberán hacer lo suyo y traerse los tres puntos de la Cueva.

Los liberianos se metieron al cuarto lugar el lunes anterior, luego de la goleada ante San Carlos, pero con la victoria de Alajuelense de este sábado contra Sporting FC 2-0 pasaron al quinto puesto y con 21 puntos, una unidad menos que los rojinegros.

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El juego entre Saprissa y Liberia será este domingo, a las 3 p.m. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

¿Dónde ver el juego?

El partido entre Saprissa y Liberia dará inicio a las 3 de la tarde y se podrá ver por la pantalla de Canal 7 y FUTV.

En este momento, el conjunto morado es segundo, con 27 unidades, por lo que también está al acecho del primer puesto, que en este momento lo ocupa el Club Sport Herediano, con 31 puntos.