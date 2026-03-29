Saprissa vs Liberia: Hernán Medford y su atrevida apuesta para buscar la final del torneo de Copa

El Deportivo Saprissa está listo, para buscar el pase a la final del torneo de Copa, este domingo.

Los morados recibirán al Municipal Liberia, a partir de las 4 p.m. en el estadio Ricardo Saprissa y en caso de llegar a la última instancia, sería la primera final que disputaría Hernán Medford, desde que llegó al equipo tibaseño.

Isaac Alfaro será el portero titular del Saprissa, en el juego ante Liberia. Foto. prensa Saprissa.

En el juego de ida de las semifinales, el duelo entre ambos equipos cerró con marcador 1-1.

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El once del Saprissa

Esta es la alineación del Saprissa, para enfrentar a los aurinegros:

Isaac Alfaro, Julián González, Thiago Cordero, Alberth Barahona, Kendall Waston, Matías Elizondo, Ricardo Blanco, David Guzmán, Orlando Sinclair, Gerson Torres y Mariano Torres.

El juego entre Saprissa y Liberia será a las 4 p.m. Foto: prensa ML. (Prensa de Liberia/Prensa de Liberia)

AAlineación de Liberia

Este es el once inicial del equipo que dirige José Saturnino Cardozo:

Antonny Monreal, Joaquín Huertas, Adrián Chévez, Abner Hudson, Waylon Francis, Joyfer Chal, Jared Ríos, Yoserth Hernández, Paul González, Emiliano Darcia y Joaquín Alonso Hernández.

El juego se podrá ver por la pantalla de FUTV.