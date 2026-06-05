¡Saprissa ya sabe cuánto el toca! FIFA anuncia el monto que pagará a los clubes que cedan jugadores para el Mundial

La FIFA estima que pagará a los clubes que cedan a sus internacionales para el próximo Mundial “una asignación mínima” de 5.000 dólares (poco más de 2,3 millones de colones) por jugador y día, anunció la instancia este viernes en un comunicado.

El pasado mes de setiembre, la FIFA ya anunció que compensaría a los clubes con 355 millones de dólares por ceder a sus internacionales, un 70% más que con respecto al Mundial de Catar 2022.

En nuestro país, Saprissa se frota las manos ya que recibirá dinero por las convocatorias de Fidel Escobar y Tomás Rodríguez.

Saprissa recibirá buena platica por la convocatoria de Fidel Escobar. (FABIO TEIXEIRA/Anadolu via AFP)

De esta cantidad, 250 millones de dólares se repartirán entre los clubes cuyos jugadores participen en la fase final, que se celebrará del 11 de junio al 19 de julio.

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“Los pagos se calcularán por jugador y por día, teniendo en cuenta tanto la inclusión en la convocatoria como los minutos de juego. Se prevé una asignación mínima de 5.000 dólares por jugador y día, aunque las cifras definitivas se confirmarán tras la finalización del torneo”, precisó la instancia en su comunicado.

Otros 100 millones de dólares se repartirán por primera vez entre aquellos clubes que cedieron a futbolistas durante la fase de clasificación.

Por primera vez, no sólo se beneficiarán los clubes que cedan a sus internacionales para el Mundial, del 11 de junio al 19 de julio, sino también por los jugadores que participaron en la fase de clasificación.

“A raíz de los 905 partidos de clasificación, la retribución prevista asciende a unos 2.360 dólares por futbolista y encuentro disputado”, anunció la FIFA.

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Los otros cinco millones restantes servirán para los gastos administrativos derivados de la ejecución del programa.

Gianni Infantino dice que esta vez más clubes recibirán una tajada del pastel. (ALEX WONG/Getty Images via AFP)

“Más clubes que nunca recibirán una parte de los beneficios económicos generados por la competición. De este modo, se reconocerá su fundamental contribución al éxito del fútbol internacional”, destacó el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, citado en el texto.

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Por su parte, el presidente del PSG, Nasser Al-Khelaifi subrayó que ese dinero “beneficiará a cientos de entidades, tanto grandes como pequeñas, de Europa y otras partes del mundo”.