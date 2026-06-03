Periodista costarricense firma con gigante de la televisión de Estados Unidos para la Copa del Mundo 2026

Una talentosa y guapa periodista costarricense firmó con uno de los emporios de la televisión estadounidense para la cobertura de la Copa del Mundo de la FIFA 2026, que arranca el próximo jueves 11 de junio.

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Se trata de la oriunda de Pilas de Alajuela, Pamela Muñoz, quien vive en México desde hace cuatro años y desde ahí ha proyectado su carrera en la comunicación tanto en ese país como a nivel internacional.

Pamela Muñoz trabajará con Telemundo Deportes en las coberturas del mundial. Fotografía: Instagram Pamela Muñoz. (Instagram/Instagram)

La noticia que marcará el rumbo de Pamela Muñoz

Muñoz confirmó este miércoles, a través de sus redes sociales, que fue fichada por la cadena internacional Telemundo para la cobertura de la cita mundialista. Ella trabajará específicamente con Telemundo Deportes.

“Estoy muy emocionada de formar parte de Telemundo Deportes para la Copa Mundial de la FIFA 2026. Nos vemos desde el 11 de junio hasta el 19 de julio. La casa del mundial”, escribió la exparticipante del Miss Costa Rica 2022 en Instagram.

El mensaje lo acompañó con dos fotografías desde los estudios principales de Telemundo, en Miami, en las que evidenció su felicidad por la gran oportunidad profesional que, no hay duda, marca un antes y un después en su trayectoria periodística.

Telemundo es la cadena televisiva de habla hispana más vista de Estados Unidos y también es uno de los canales internacionales con más proyección en Latinoamérica.

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Pamela Muñoz en las instalaciones de Telemundo Center en Miami. Fotografía: Instagram Pamela Muñoz. (Instagram/Instagram)

Pamela trabajó con Gerard Piqué

En el pasado, Pamela asumió como presentadora de la Kings League Américas, la liga de fútbol 7 de Gerard Piqué, con quien trabajó al lado y fue su jefe.

Asimismo, fue parte de coberturas de Deportes Repretel durante las fases clasificatorias al Mundial que este año será en México, Estados Unidos y Canadá.

Tras el anuncio, las redes sociales de Pamela se llenaron de felicitaciones. Entre esos mensajes estuvo el de Maribel García, la sobrina de Maribel Guardia.

“Eso. A romperla, te va a ir increíble”, expresó García.

Periodista tica feliz de trabajar en este gran canal internacional para la Copa del Mundo

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