Periodista tica Pamela Muñoz cumple su sueño en México con Gerard Piqué como jefe

Pamela Muñoz trabaja con Gerard Piqué, ya que es la conductora y creadora de contenidos de la Kings League Américas. (Cortesía)

Pocas personas en el mundo pueden rajar con tener como jefe al exfutbolista Gerard Piqué. La costarricense Pamela Muñoz es una de ese minúsculo grupo.

La periodista deportiva trabaja desde inicios de este año como conductora (“host”) y creadora de contenido de la Kings League Américas, la versión en nuestro continente de la exitosa liga de fútbol siete que Piqué fundó en Barcelona en el 2022.

La oportunidad representa uno de los grandes momentos en la carrera profesional de la oriunda de Pilas de Alajuela, quien la pulseó por mucho tiempo para trabajar en Costa Rica, pero la oportunidad que la esperaba estaba en México.

LEA MÁS: Periodista tica conoce a Gerard Piqué y roba miradas durante una oportunidad de oro que tuvo

Su trabajo le ha permitido compartir muy de cerca con el exjugador del Barcelona, una persona a la que ella considera “pura vida” y a quien seguirá viendo más seguido porque ya se acerca el mundial de la Kings League, que tendrá como sede la Ciudad de México.

Muñoz, de 30 años, habló con La Teja sobre el gran momento que vive y que la puso a transitar por un camino que quiso desde hace mucho: el de realizarse profesionalmente.

- ¿Cómo logró llegar a trabajar en la Kings League Américas?

Tengo un conocido, que es Marc Crosas, que es el director deportivo de la Kings y él mandó mi currículum. Él sabía que yo estaba tocando puertas en México. Me hicieron como seis entrevistas, tanto en España como aquí, a mediados de diciembre. A principios de enero me dijeron que si podía ser la conductora de la alfombra negra de la Kings League, me lo pagaron, pero me lo hicieron como prueba, si me iba bien me contrataban y aquí estoy.

Pamela Muñoz está feliz con esta gran oportunidad porque se está realizando profesionalmente como periodista deportiva. (Cortesía)

- ¿Qué representó que le dieran el trabajo?

Representó demasiadas cosas, porque los que me conocen saben que he estado tocando puertas y todo el mundo me las cerraba, entonces después de tantos no, que me hayan dado la oportunidad en un país que me encanta (México), me deja sin palabras. Es un orgullo para mí. A veces la gente no entiende porque la Kings está empezando, pero es un boom mundialmente. Competimos con las mejores ligas.

- ¿Por cuántas temporadas la contrataron?

Yo estoy contratada como en una empresa normal, no es por temporadas. También soy redactora y creadora de contenido, entonces también escribo y creo el contenido detrás.

- ¿Cuánto la retó este proyecto?

Más que el proyecto, mi reto más grande ha sido cambiar mi vida para estar aquí sola en México. Que el proyecto haya salido aquí y no en mi país fue algo que no me esperaba porque para mí, mi país siempre fue de primero, pero me retó el hecho de cambiar todas mis comodidades por algo que quería, que era realizarme profesionalmente, no me importaba ni el dinero.

LEA MÁS: Modelo tica es la envidia de muchos al compartir con Gerard Piqué y Carin León

- ¿Cada cuánto viene a Costa Rica?

Kings League es 24 horas, los 7 días, porque es como trabajar en un medio de comunicación, entonces antes iba (a Costa Rica) a cada rato y ya tengo cinco meses de no ir.

- ¿Qué extraña de aquí?

El clima, que se pueda respirar con tranquilidad (en México hay mucha contaminación del aire) y, por supuesto, a mi familia, pero es que yo a Costa Rica la amo.

- En este proyecto tiene a Piqué como uno de sus jefes, ¿cómo es él?

Es superpura vida, en serio. Piqué es mi jefe, él le habla a todo el mundo, es su empresa, entonces nos da consejos a todos y nos dice cómo hacerlo. Como yo soy la creadora de contenido, entonces en cualquier momento me deja hacerle una entrevista. En serio es muy buena gente.

- ¿Ha tenido la oportunidad de hablar con él en un plano menos laboral?

No. Él siempre anda con su gente, con su familia, con su hermano y su papá o con su socio, siempre anda con gente, tampoco es que me siento a la par de él. Se puede vacilar y decir un par de palabras, pero siempre con distancia porque, ¿quién soy? A parte, él es jefe.

Pamela Muñoz debutó en febrero como la host oficial de la Kings League Américas. (Cortesía Pamela Muñoz )

- ¿Pensó que en algún momento tendría un trabajo con un jefe así de famoso?

Siempre he creído demasiado en grande, toda mi vida, y siempre he dicho que a las personas buenas y a las que hacen un buen trabajo les va bien y siento que eso me está dando frutos.

- ¿Qué aspiraciones tiene?

Antes sí era como de ponerme metas más grandes, pero ahora espero a que las cosas vayan pasando, eso sí, yo siempre haciendo mi mejor trabajo. Tal vez la vida me lleve otra vez a Costa Rica en algún momento y esto sea una experiencia corta, no sé, no tengo idea.

- ¿Cómo ha sido su experiencia ejerciendo como periodista deportiva en México?

Como en todo lugar todavía existe el machismo, todavía me ven como modelo (estuvo en el Miss Costa Rica 2022). Creo que a veces nos etiquetan de más a las mujeres, más si andamos arregladas o si tratamos de vernos guapas, pero la experiencia también de ser la única reportera (en la Kings League) me ha dado mis ventajas y he tenido más accesibilidad a entrevistas.

LEA MÁS: Rodolfo Villalobos dejó esperando a exparticipante de Miss Costa Rica

- Usted luchó mucho para llegar ahí, ¿qué le dice a la gente que quiere conquistar sus sueños?

Es recordarle que hay que salir de la zona de confort y que todo lo que uno sueña o aspira se va a cumplir si uno sigue tocando puertas.