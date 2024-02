Saprissa ya suma 13 años sin ganar una serie en Concacaf, exjugador da las razones de esa racha

Saprissa estuvo a pocos minutos de clasificar, pero una desconcentración lo sacó del baile. Foto: Concacaf.com

El Deportivo Saprissa tuvo, ante el Philadelphia Union, la posibilidad de romper un maleficio de 13 años, tiempo que lleva sin ganar una serie de ida y vuelta en la Copa de Campeones de la Concacaf, pero no pudo y la cuenta seguirá sumando.

Esa racha de hecho es la deuda más grande de los morados en los últimos años y los aficionados cada vez tienen menos tolerancia ante eso, ya que exigen ser aquel Monstruo que imponía terror en los estadios de Estados Unidos y México.

La última vez que la S ganó ese tipo de rondas fue a finales de febrero del 2011, tras vencer al Olimpia de Honduras por los cuartos de final de la edición 2010-11, ganó la ida en San Juan de Tibás por 1-0 y también la vuelta 2-1 en Tegucigalpa.

A partir de ahí, en datos de los estadígrafos Christian Sandoval y Gerardo Coto Cover, han pasado nueve series, en 13 años, en que el Sapri no ha vuelto a triunfar, han caído contra Real Salt Lake, Pachuca, Tigres, CF Montréal de Canadá, Pumas y dos veces contra el América y el Philadelphia Union

Debido a eso, conversamos con Armando Alonso, quien era parte del Monstruo en esa serie ante los catrachos, para ver cuáles cosas han cambiado con el paso del tiempo y lo que cree que debe hacer el club para finalizar ese oscuro capítulo.

En ese entonces, el Caya hizo el gol del triunfo en el juego de ida y el primer gol en la vuelta, y nos contó lo que recordaba de esa serie y desde ahí puntualizar las diferencias con la actualidad.

“Son bastantes años, en algunos lapsos las distancias se han acortado y en otras se han distanciado, eso es otro detalle que debemos valorar hoy en día. Antes estábamos a nivel de la MLS de Estados Unidos y la Liga MX, siempre que venían acá les ganábamos, muy diferente en la actualidad.

“La preparación era diferente y la mentalidad de los jugadores era otra, en la actualidad no nos vamos a engañar, ha sido más difícil, sobre todo con los equipos estadounidenses y mexicanos, la brecha ha sido mayor y eso nos pasa factura”, respondió.

Alonso resumió en una palabra cómo aquel equipo logró ganarle a los hondureños, algo que en los últimos años no se ha visto.

“La mentalidad, años atrás se había logrado el Mundial de Clubes, los equipos nos respetaban más, la química del camerino, su convicción y el hambre de ganar era mayor que en la actualidad.

“Antes había mucha hambre de triunfar, era más complicado que un jugador se fuera al exterior, su preparación cambiaba, el jugar la Concacaf era la vitrina para ser fichado por otro club fuera del país.

“Me acuerdo que en Saprissa en esa época no tenía extranjeros, los jóvenes teníamos más oportunidad de sobresalir y eran otros tiempos”, sentenció.

Le preguntamos qué debe mejorar la actual planilla para revertir esa pesadilla y dio en el clavo en un detalle que él aplicó hace más de una década.

“Pese a la descalificación, Saprissa hizo un buen papel, el equipo jugó bien en Estados Unidos, pero el problema del equipo fue que no hizo valer la localía en este tipo de eliminatoria directa, la S no lo defendió y eso le pasó factura, porque cuando usted no gana en casa, es más complicado remontar una serie”, finalizó.

Armando Alonso puntualizó que uno de los principales errores del Saprissa fue perder en la Cueva. (JOHN DURAN)

Dolido

Los aficionados del Sapri han estado de malas, unos más agüevados que otros, como el caso de Allan Mora, del grupo La Kuarta, quien no escondió su tristeza por el resultado, más que estuvieron muy cerca de clasificar.

“Lastimosamente quedamos fuera, pese que el equipo tuvo un cambio de actitud, algunos jugadores mejoraron su nivel como Luis Paradela y Javon East que venían flojos, otros no se lucieron y por eso quedó ese sinsabor que los hubieran dejado unos minutos más (A Paradela y Javon), como Ariel Rodríguez que no anda bien y Jeffry Valverde. Estuvimos cerquita”, respondió.

Cuando se le estaba pasando la tristeza, le comentamos sobre la racha de la S sin ganar series en Concacaf y respondió que el karma de tanto molestar a los aficionados de Alajuelense les está pasando factura.

“Es una lástima, porque Saprissa necesita estar ahí, el fútbol costarricense pasa por un mal momento, si los tres equipos ticos estuvieran clasificados podríamos sacar pecho de que la cosa está mejorando. Sí somos capaces, pero es más agüevado porque tanto que molestamos a los manudos por su rendimiento en el torneo nacional, nos está pasando lo mismo en Concacaf”, relató.

Lo que cambiaría para la próxima vez que vuelvan a la Concacaf es que los jugadores tengan más visión internacional, jugar más ofensivo para marcar su estilo y aprovechar de la mejor forma las opciones de gol que tanto se fallaron en la serie.