Saprissismo alza la voz luego de saber que Saprissa se queda en Tibás

El estadio Saprissa se quedará en Tibás, según lo anunció el presidente del Saprissa Juan Carlos Rojas, este lunes en sus redes sociales. Marvin Caravaca. (MARVIN_CARAVACA/Marvin Caravaca)

Los aficionados del Deportivo Saprissa pueden respirar tranquilos, porque el presidente del club Juan Carlos Rojas, confirmó este lunes que el estadio Ricardo Saprissa no se moverá de Tibás.

En los primeros meses del 2024, la dirigencia morada informó que la Cueva podría trasladarse a Barreal de Heredia, lo que provocó todo un debate en el saprissismo y hasta figuras del club, como el capitán Mariano Torres dieron su punto de vista sobre el nuevo estadio.

Este lunes, el Moradito confirmó en un mensaje en sus redes sociales, que el Saprissa se quedará en Tibás y los aficionados recibieron la noticia felices, porque en ese cantón josefino las gradas del estuche seguirán sacudiéndose ante los cantos de la afición.

“Siento un profundo compromiso y amor por este club, y estoy convencido de que aún puedo seguir aportando. Todavía hay trofeos por conquistar, sueños por cumplir y metas por alcanzar. Entre ellas, destacan dos grandes anhelos: trascender nuevamente en Concacaf y construir un nuevo estadio en Tibás. Hemos logrado mucho, pero aún queda historia por escribir”, declaró.

Juan Carlos Rojas le alegró la semana a más de un morado. José Cordero. (Jose Cordero)

“Ojalá pueda haber un revés en eso, y se pueda agrandar este estadio, y quedarnos acá para toda la vida, celebrar muchos campeonatos acá”. — Mariano Torres, capitán del Saprissa, mayo 2024.

Felices

Uno de los que tomó las palabras del presi morado como agua en el desierto fue Álvaro Mata, el dueño del emblemático Bar D’ Mata, quien tiene casi 40 años de acompañar a los morados en los momentos más importantes de su historia.

“Algo me había comentado Juan Carlos, pero no sabía que lo había oficializado. La verdad es que estoy feliz, porque el comercio es el más beneficiado con el Saprissa, no hay que esconder eso, bares, restaurantes y todo el mundo sale premiado”, manifestó.

“Pero por otro lado, hay un tema de pertenencia, Saprissa representa la identidad de Tibás y aquí tiene que estar. Yo vacilaba con Juan Carlos porque me decía que si el estadio se iba, el bar se iba con el estadio y no sabíamos qué iba a pasar. Ahora que ya se confirmó que se queda acá nos sentimos felices”, dijo don Álvaro, cuyo negocio está al costado sur de la Cueva.

Álvaro Mata, propietario del emblemático Bar D'Mata está feliz con la noticia. Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

Margarita Rojas vive en Santo Domingo de Heredia. Ella se crió en Palmar Sur, en el cantón de Osa y recuerda cómo sus familiares la llevaban al estadio desde que era una chiquilla, por lo que para ella, Saprissa es de ese cantón.

“Recuerdo que mi mamá me llevaba al estadio y para ella no tenía sentido que el estadio se moviera de Tibás. Soy saprissista por herencia de mi familia, ir a ver partidos es un sentimiento que no puedo explicar, pero uno lo vive, lo siente y sería desleal si trasladan la Cueva.

“Entiendo que el fútbol es un negocio y se necesita un mejor estadio, pero se deben agotar las posibilidades de remodelarlo hacer uno nuevo en el mismo terreno”, destacó.

Javier Ramos es otro morado de corazón que cree que no hay necesidad de cambiar la casa de los saprissistas de provincia.

La dirigencia morada quería llevarse la Cueva a Barreal de Heredia. Johan Rojas. (Johan Rojas Ortega)

“Desde que nací el estadio está en Tibás, sé que Saprissa necesita un estadio más grande, por la gran cantidad de aficionados que somos, pero hay formas de albergar más aficionados, sin necesidad de hacer un nuevo estadio en otro lado. La identidad de Saprissa se forma ahí y si se traslada pierde sentido”, aseguró.

Nuevos proyectos

José Cojal, del departamento de comunicación de la Municipalidad de Tibás expresó que el ayuntamiento ve con buenos ojos la decisión que tomó la dirigencia morada y ayudarán al club para que los trámites sobre algún proyecto sean más expeditos.

“La alcaldía se reunió con los dirigentes del Saprissa en dos ocasiones, ante la posibilidad de que el estadio se pudiera construir en Heredia. El alcalde tiene la visión de que Saprissa representa mucho para Tibás y se están trabajando en algunos proyectos para mejorar la experiencia de los aficionados.

“Se mejorarán los accesos peatonales, se colocarán cámaras de protección al ciudadano y el próximo año comenzará a trabajar la policía municipal, lo que reforzará la seguridad en todo momento y especialmente en juegos denominados clase A, como clásicos o finales”, recalcó.