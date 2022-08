Saprissismo se cansa de la vieja guardia y le reprocha cambios a Jeaustin Campos

La decisión del técnico morado, Jeaustin Campos, de meter a Christian Bolaños, David Guzmán y a Ariel Rodríguez para cerrar el partido del pasado domingo ante Puntarenas evidenció que el saprissismo cada vez tolera menos a esos jugadores de la vieja guardia especialmente porque no están en su mejor nivel.

La gente dice que Ariel Rodríguez está en bajo nivel. (Jose Cordero)

Por eso, a Campos no le fue nada bonito pues aparte de ceder el empate al final de la mejenga, la afición le cayó encima por meter al campo a esos tres futbolistas.

Saprissa ganaba el partido de una forma bastante trabajada hasta el minuto 90 y en un tiro libre porteño, ejecutado al corazón del área, apareció Krisler Villalobos para poner las cifras definitivas.

Pero para muchos, Jeaustin cometió un error en la lectura del partido, sobre todo en el segundo tiempo, al sacar a los dos hombres en punta que más desequilibrio generaban, los nuevos refuerzos, Luis Paradela y Javon East y a uno de los mejores jugadores del partido y de gran proyección como Álvaro Zamora. Precisamente, los que entraron fueron Bolaños, Guzmán y Rodríguez.

Cristian ingresó al 57, dos minutos después que Saprissa se pusiera arriba en el marcador, en lugar de Zamora, quien hizo la asistencia en el gol.

Guzmán y Rodríguez ingresaron al 71 por el cubano Paradela y el jamaiquino East y Puntarenas, que de por sí estaba haciendo un gran juego, tomó más impulso y empezó a llegar con mucho peligro al arco de Kevin Chamorro, al punto que lograron la igualada.

Los reclamos de la afición no se han hecho esperar en diferentes redes sociales. Por ejemplo, en el Facebook de La Teja, Luis Salazar escribió: “con los cambios, que no le dieron resultado, lo que hizo fue darle más chance al Puerto, y por eso el empate. Soy saprissista, pero reconozco que el Puerto llegó a jugar”.

A David Guzmán le achacan cada vez más su juego. (Jose Cordero)

En el propio Facebook de Saprissa se podían leer mensajes de aficionados molestos, como el de Carlos Hernández: “Y lo sacan (a Paradela) cuando ese mae y Javon son de jugar partidos completos, salieron y quedó el mismo equipo que siempre se ha criticado”, dijo.

Pablo Torres, otro fiebre morado, dijo que el error no es tanto sacar al cubano y al jamaiquino, sino meter a jugadores que ya no dan la talla y que no pueden jugar juntos. “Me parece que fue una mala lectura y de feria mete a David Guzmán que lo único que sabe hacer es que lo amonesten y Ariel anda malísimo. A ellos está bien que los tomen en cuenta, pero no pueden jugar al mismo tiempo porque pasan estas cosas”, explicó.

El periodista de Teletica Radio Eduardo Castillo, quien le cuestionó a Campos que Saprissa perdió fuelle con las variantes, amplió con La Teja su observación.

Cristian Bolaños aún cuenta con la simpatía de muchos, pero ya no es fundamental. (Jose Cordero)

“A Saprissa se le va el juego por un error de lectura, en la elección de los cambios porque sacan a los mejores, Paradela, Javon y Zamora y los que ingresaron no viven su mejor momento. Dijo Jeaustin que se ganó en posesión, pues sí, pero se perdió vértigo y velocidad”, explicó.

El comunicador dice que la afición tiene menos tolerancia con algunos jugadores, entre ellos, esos que ingresaron de cambio.

“Creo que el reproche de la gente es más sobre Ariel y Guzmán, están lejos de su mejor nivel, sobre todo Ariel, a David le reclama por lo de las faltas y las expulsiones y a Bolaños lo saco de la discusión, es un ídolo y un referente”, añadió.

Josué Quesada, periodista de Fútbol por dentro expresó que es fácil decir que los cambios fueron malos con el resultado en la mano.

“Cuando ellos entran, nadie la vio venir. No estuvieron mal los cambios, pero es una llamada de atención para que en Saprissa comiencen a ver que lo que antes funcionaba, y antes es un par de meses atrás, ya no es lo mismo. Necesitaban un recambio de hace años”, explicó.

Quesada comentó que los jugadores de Saprissa deben estar bien preparados mentalmente porque es la afición que más le exige resultados a su equipo y deben saber enfrentar estas situaciones.

“El saprissista es más exigente que el liguista... perdiendo dos, tres títulos seguidos en casa y ahí están. Esto es una carga, una cruz que debe cargar el jugador de Saprissa, que su afición es la más exigente del país y por otro lado, creo que la gente se cansa de que Guzmán entre y a los cinco minutos ya tiene amarilla, de que Chamorro entra y es gol fijo, son cosas repetitivas que el saprissista no aguanta más”, comentó.