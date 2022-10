Se agrava la situación de Keylor Navas que preocupa a Costa Rica de cara a Qatar 2022

El 21 de mayo ante el Metz, fue la última vez que Keylor Navas pudo demostrar sus condiciones en el marco del París Saint Germain. (ANNE-CHRISTINE POUJOULAT/AFP)

Este viernes, cuando el París Saint Germain enfrente al Ajaccio por la fecha 12 de la Ligue 1, el costarricense Keylor Navas cumplirá cinco meses exactos desde que jugó por última vez.

En la temporada 2022/2023 el meta nacional no ha disputado un solo minuto con los parisinos en ninguna competencia, está totalmente relegado al banquillo por el técnico Christophe Galtier.

Durante la vigente campaña de la Ligue 1, Navas ha sido suplente en diez jornadas y una se la perdió por lesión, panorama que es aún más llamativo tomando en cuenta que el Mundial Qatar 2022 arranca en un mes y por lo visto, la posibilidad que llegue sin haber jugado y sin ritmo es real.

La última vez que Keylor fue titular con los galos fue el 21 de mayo ante el FC Metz, en la fecha final de la temporada 2021/2022 del torneo francés y cuando el técnico era el argentino Mauricio Pochettino.

Desde entonces las opciones, de manera merecida o no, se le cerraron por completo, Galtier ha sido enfático en diversas ocasiones en que su titular es Gianluigi Donnarumma y que a Navas le tocará esperar. ¿Hasta cuando? Eso solo él lo sabrá, podría ser hoy, podría ser el otro año.

Agente de Gianluigi Donnarumma habló del futuro del arquero que compite con Keylor Navas

Keylor Navas no ha disputado un solo minuto esta temporada en el PSG. Foto: Datos Transfermarkt

Antes del Mundial, el PSG disputará seis partidos más, cuatro por liga ante Ajaccio, Troyes, Lorient y Auxerre, este último el 13 de noviembre y dos por Champions League ante Maccabi Haifa y Juventus. Es el último tren del tico para no llegar totalmente frenado a Qatar 2022.

Keylor Navas es reconocido como el mejor en Francia por su rival del próximo domingo

Condiciones intactas

A pesar del difícil momento, Daniel Cambronero, uno de sus excompañeros tanto en Saprissa como en selecciones nacionales, confía que a pesar de no jugar llegará en las mejores condiciones a Qatar.

“Estoy completamente seguro que Keylor es un portero superprofesional, no por menos está en los mejores equipos europeos y creo en su profesionalismo y que se está preparando para dar su mejor nivel aún así no jugando.

“Una de las ventajas de uno como portero es que la preparación siempre tiene que ser exigente y al 100% porque solo juega uno, lo he vivido también como experiencia, torneos en los que he tenido poca participación, pero a la hora de hacerlo he respondido de buena forma, porque uno siempre tiene que prepararse muy bien, estoy completamente seguro que Keylor está preparado”, dijo a La Teja.

Daniel Cambronero y Keylor Navas fueron compañeros en la selección sub-17 que jugó el mundial de Finlandia 2003, por eso se conocen muy bien. (Archivo GN)

Cambro se identifica con él caso porque como lo dijo, él lo ha vivido en algunas ocasiones y la parte mental juega un papel trascendental en estos casos, ser muy fuerte y no dejarse abatir. En Herediano, en 2014, no jugó mucho, primero por una lesión y después por la lucha con Leonel Moreira en Herediano.

“Keylor es un portero súper preparado, nosotros nos formaron para ganar, para competir, se juegue o no se juegue y es una de las ventajas que tiene él como futbolista y como líder, porque para todos sabemos que es un líder, él marca diferencia por su mentalidad y no se afectará tanto por esto.

“Cuando uno pasa tanto tiempo sin jugar, lejos de echarse para atrás por eso o resignarse que no voy a jugar, más bien hay que prepararse más. Si soy suplente, tengo que saber que tengo un compromiso grande con un mundial cerca y tengo que estar preparado, por eso recalco mucho la parte mental. Uno como portero maduro sabe en la posición que está”, explicó.

Medios internacionales: A Keylor Navas lo metieron al congelador

Parte de esa mentalidad fuerte es aceptar la decisiones de un entrenador cuando no te ponen solo por gusto o elección personal y no por un tema de rendimiento o forma física.

“El tema de la portería es eso, a veces se encuentra uno con entrenadores que tienen su forma de pensar o en lo que ellos quieren para el equipo uno no encaja en eso y hay que ser respetuoso, pero siempre tienes que estar preparado para demostrar que puedes volver”, añadió.

Los meses pasan y hasta este viernes la condición de Keylor no cambia, pero rendirse parece no es una opción para el generaleño.