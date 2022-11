Periodistas de Teletica y Canal 36 casi se agarran después de la final

Los periodistas José Luis Rodríguez de Canal 36, el de David Patey, y Fabián Borbón de Teletica, se pechearon y quedaron nariz contra nariz, en la zona mixta del estadio Ricardo Saprissa, una vez que finalizó el partido de ida de la gran final.

La intervención de otros colegas, como Eduardo Castillo de Teletica Radio evitó que el asunto pasara a más.

José Luis Rodríguez casi se va a los golpes con Fabián Borbón. (Facebook)

Resulta que Rodríguez, conocido como el Puma y quien dice tener seis años lejos de la cobertura de partidos, se introdujo por desconocimiento a una zona que es exclusiva para los medios que tienen derechos de transmisión en el estadio Ricardo Saprissa.

Allí se puso a conversar con Jafet Soto, quien estaba dando una conferencia de prensa improvisada a otros medios.

Cuando estaba en la entrevista, un camarógrafo de Canal 7 le dijo al Puma que él no podía estar en esa zona.

David Patey y Jerry Alfaro anuncian que canal 36 crece y tendrá nueva oficina en La Sabana

“Jafet se estaba quejando de la producción de la televisora, de que una jugada la repiten 17 veces y otras no y todo cuando el camarógrafo me dijo eso y Soto dijo, ‘ve, por estas cosas es que queremos cambiar’. Yo me quedé.

“Soy de una escuela donde los periodistas llegábamos a todo lado y entrevistábamos a cualquiera y no sabía esa situación”, dijo el Puma, quien por muchos años cubrió deportes para La Nación.

Fabián me pecheó y quedamos nariz contra nariz, yo tampoco iba a echar para atrás”, — José Luis Rodriguez, Canal 36

La cosa es que el camarógrafo le insistió al Puma que no podía estar allí a lo que el Puma respondió.

“Me los has dicho cuatro veces, desde la primera vez entendí, pero los que me conocen saben que mi tono de voz es fuerte entonces, Borbón llegó a decirme que por qué le estaba gritando a su camarógrafo.

Fabián Borbón lo que hizo fue proteger a su camarógrafo.

“El camarógrafo se viene enjachando y yo le dije, ‘no me digas tantas veces’ y se vino Borbón, enjachando y me pregunta, ‘¿por qué le grita?’. Le dije que no le grito, que es que yo hablo duro y llegó una muchacha de seguridad. Fabián me pecheó y quedamos nariz contra nariz, yo tampoco iba a echar para atrás”, explicó el Puma.

Al final, Eduardo Castillo se puso en el medio y le dijo a José Luis, ‘vamos, mae, tranquílece’.

El Puma dijo que al final fue y se disculpó con Fabián y con el camarógrafo.

“No sé si estuvo bien, pero no ando buscando problemas con nadie, ya a mis 48 años ¿para qué? Fabián me dijo que no había pasado nada. Sé que tienen derecho, pero no es la forma de tratar a una persona ni a un colega”, expresó.

La Teja contactó por WhatsApp a Fabián Borbón y le pidió que si quería referirse al tema, pero dejó el mensaje en visto.