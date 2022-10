David Patey y Jerry Alfaro anuncian que canal 36 crece y tendrá nueva oficina en La Sabana

Fue en noviembre de 2021 cuando Jerry Alfaro y David Patey decidieron hacer dupla para sacar adelante el nuevo canal 36 desde Guanacaste. Cortesía

Hace casi un año Jerry Alfaro sorprendió a los televidentes al anunciar que dejaba Noticias Repretel para emprender un nuevo proyecto, del que no se arrepiente del cambio, porque cada vez agarra más fuerza.

El reconocido periodista está muy agradecido con todo lo vivido hasta el momento, tras aceptar la invitación del empresario David Patey de tomar las riendas del noticiero de Trivision canal 36 (antiguo Anexión TV), de Guanacaste, porque en muy poco tiempo han crecido como la espuma.

La televisora ha pegado tanto que en noviembre de 2021 iniciaron funciones con 9 colaboradores y ahora tienen 37 personas más trabajando con ellos.

Ahora los periodistas del canal se están desplazando por todo el país y ya no solo producen material guanacasteco. Cortesía

Pero eso no es nada, esta semana empezarán con el reclutamiento de cinco periodistas y cinco camarógrafos más, pues expandirán sus operaciones.

Además, ya están por alquilar un edificio por los alrededores de La Sabana, para que este nuevo equipo pueda trasladarse a cubrir las noticias que se dan en el Valle Central.

Patey agregó que él es el más feliz por poder darle empleo a más personas y que eso significa que han ido haciendo las cosas bien, pese a que él no tenía experiencia de cómo manejar un medio de comunicación.

Jerry Alfaro tendrá su primera prueba de fuego como director de noticias del Canal 36

Este es el equipo especial que compró Patey para que puedan transmitir noticias en vivo desde cualquier punto vía internet. Cortesía

Para lograr que las imágenes que van a grabar lleguen hasta la base del canal, en Guanacaste, Patey invirtió en equipos de transmisión digital vía internet (conocidos como Live U), con los que podrán desplazarse a cualquier otra provincia, pues la idea es hacer un noticiero a nivel nacional y no solo de la región, como el que ya tienen llamado Noticias 36.

“Nuestro plan de expansión involucra tener un noticiario diario dedicado a los acontecimientos que ocurran en Guanacaste y la idea es tener otro noticiario nacional (aún no le tienen nombre) que involucre lo más importante para Guanacaste y el resto del país. La idea es mantener siempre la identidad guanacasteca, o sea, nosotros no vamos a dejar de operar desde Guanacaste. De hecho, nuestros eslogan es desde Guanacaste para toda Costa Rica”, explicó Jerry Alfaro director del noticiero.

Jerry se ha encargado de guiar al empresario en el teje y maneje de la televisora. Cortesía

El hecho de que actualmente estén disponibles en 22 cableras los motivó a producir más contenido para todo tipo de público y no solo para los que son cédula 5.

“El martes pasado estuvimos en las oficinas de Micit y ya nuestra solicitud ha sido enviada a Sutel para su valoración técnica, porque hemos solicitado cobertura nacional en cuanto a nuestra frecuencia, las únicas personas que ahorita no pueden vernos son los que no tienen acceso a cable, sea por situación económica o porque en la zona donde viven no entra el cable, por eso esperamos que el próximo año ya estemos en cobertura total por aire”, explicó Patey, dueño de la televisora.

Vienen más proyectos

Tanto Jerry como David están que no caben de la felicidad, porque también ya se están atreviendo a hacer más producciones como transmisiones deportivas, tanto de fútbol como de otras disciplinas, para el disfrute de los televidentes.

Además, ya finiquitaron los detalles para empezar a transmitir corridas de toros desde cada cantón guanacasteco.

“Venimos muy fuertes con toros, a partir de noviembre, todos los fines de semana por el 36 vamos a tener transmisiones de toros desde todo Guanacaste y, en enero vamos a transmitir las Fiestas Típicas de Santa Cruz en exclusiva”, adelantó Alfaro, quien además de ser el director del noticiero, es el gerente de la televisora.

Todos los programas se producen desde sus oficinas en Guanacaste y ya están haciendo nuevos sets. Cortesía

Como parte de su programación tiran series retro, o sea, viejitas, que eran todo un pegue en los años ochenta y noventa.

“En corto plazo yo esperaría tener el mismo noticiero en inglés, por ejemplo, donde uno agarra las mismas notas, el mismo trabajo, pero con un periodista hablando en inglés, por dos factores: en Guanacaste tenemos muchísimos extranjeros y porque será un recurso para las escuelas o para las personas que quieran aprender inglés, entonces, estamos valorando este proyecto para ponerlo en marcha”, contó David Patey.

También están en conversaciones con corresponsales de zonas como Limón, Pérez Zeledón, Golfito, San Carlos y Quepos para llegar a más comunidades.

David Patey subió a los candidatos presidenciales a su set rodante

El experimentado periodista José Luis Rodríguez es uno que está trabajando en el noticiero. Cortesía

Encantado con la provincia

Jerry Alfaro también contó que se siente muy feliz por la acogida que le ha dado el pueblo guanacasteco y que si por él fuera, radicaría en esa provincia, sin embargo, le toca viajar constantemente hasta Alajuela, donde vive con su familia.

“Es otro ritmo, hay mucha paz para hacer las cosas, mucha tranquilidad, ambientes muy bonitos, la gente de Guanacaste es muy agradecida. Es otro ritmo de vida, no tan acelerado como el Valle Central, pero bueno, mi familia vive en Alajuela y las obligaciones de la empresa hacen que tenga que estar en Alajuela, atender cosas del canal en San José y desplazarme también a Guanacaste, paso a veces dos semanas en Guanacaste, pero me vengo siempre los viernes para pasar el fin de semana con mi familia, entonces, es muy dinámico el ritmo de trabajo, no es de estar siempre metido en una oficina o en la redacción”, mencionó el comunicador.