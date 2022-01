David Patey subió a los candidatos presidenciales a su set rodante

Óscar López fue uno de los que compartió en el bus "Abrazo de gol". Cortesía.

El empresario David Patey y su autobús, llamado Abrazo de gol, siguen haciendo loco por donde sea que pasen.

Ahora al gringo, dueño de Ponderosa y Trivisión canal 36 de Guanacaste, le dio por hacer una gira para entrevistar a los candidatos a la presidencia de Costa Rica.

De no ser porque José María Figueres, de Liberación Nacional, se tuvo que aislar debido a que su esposa, Cinthya Berrocal, dio positivo por covid-19, Patey habría entrevistado a todos durante la semana anterior.

Pero espera poder conversar pronto con Chema.

[ David Patey cumplió su sueño y compró un canal de televisión ]

“Uno nunca sabría cómo hacer para que 25 candidatos puedan ir a un set, pero si el set y las cámaras van donde ellos están, se puede lograr. Pude aprovechar cuando un candidato iba de un lado a otro, así no les quitábamos su tiempo. Yo los quise tener a todos para que la gente vea que no estoy poniendo a uno encima de otro, el único que vamos a retomar la otra semana es a Figueres.

“Les dimos una hora a cada uno y les preguntamos cosas que la gente no sabe. Me ha sorprendido que es gente muy agradable y que me agradeció en paleta por darles pelota”, aseguró el norteamericano.

El gringo les dio pelota a todos los candidatos, hasta a los menos populares. Cortesía.

Patey salió el pasado martes de su casa en Guanacaste y durante este fin de semana todavía seguía en la Gran Área Metropolitana conversando con los políticos.

“Traje como ocho camisas, seis pantalones. La verdad es que la experiencia ha sido espectacular. Mi familia está en Estados Unidos y yo corté mis vacaciones para poder venir a hacer esto”, señaló.

Las entrevistas a los candidatos se podrán ver en el canal 36 de Guanacaste desde este lunes 17 de enero y hasta el 6 de febrero, a las 7 p.m.

El canal también trasmitirá este lunes, a las 8 p.m., el debate organizado por el periodista Douglas Sánchez.

Acá lo puede ver El canal 36 está en las cableras Telecable, Tigo y Kolbi a nivel nacional, Cabletica lo ofrece en algunos lugares.

No puede votar

A pesar de que el empresario no puede votar, está seguro de que hay varias opciones buenas para que el costarricense esté tranquilo.

“Hay muchos que me sorprendieron, creo que hay varios que serían excelentes representantes del pueblo en Costa Rica. Yo recuerdo en Gringolandia que votábamos mucho por el menos malo, pensé que aquí sería igual, pero no, escuché propuestas muy buenas, les pregunté cosas importantes para todos, como el empleo”, señaló.